Cor 16:11 Arte alla galleria Bonaire Contemporanea La galleria Bonaire Contemporanea, in via Principe Umberto 39 ad Alghero, ospita dal 7 al 9 agosto 2026 C(HA)OSCIENCE (S), una mostra di dvd in solidarietà e supporto al Popolo Palestinese



ALGHERO - L’inaugurazione è fissata per venerdì 7 agosto alle ore 18.30, e l’esposizione sarà visitabile dal venerdì alla domenica dalle 18.30 alle 22.00 (per informazioni: tel. 3478953813, e-mail bonaire39@gmail.com). Il progetto nasce all’interno dell’iniziativa Bloody Money 4 Money 4 Food, un esperimento artistico e sociale in solidarietà e supporto al Popolo Palestinese. Il titolo stesso, C(HA)OSCIENCE (S), è una parola composta di pura invenzione, formata dai termini chaos e consciences. L’iniziativa ha portato alla realizzazione di un DVD autoprodotto, in tiratura limitata di 300 copie, che raccoglie 26 brevi video originali.



Il percorso creativo ha coinvolto complessivamente 37 artisti, ai quali sono state proposte diverse tracce sonore per la realizzazione dei video. Ciascuno ha scelto la propria traccia, mentre altri contributi si sono concentrati sulla parte grafica delle copertine, con alcuni autori che hanno firmato entrambe le componenti.



Come nelle precedenti edizioni, l’opera non si acquista ma si ottiene attraverso una donazione libera. Tuttavia, data la natura dello scopo, il numero limitato di copie e l’alto valore artistico dei lavori, è stata prevista una soglia minima di 30€. L’intero ricavato sarà devoluto al Popolo Palestinese tramite l’associazione Ponti non Muri, in collaborazione con Pali Hope, un’organizzazione no profit italiana formata da un team gazawi sul campo che si occupa di provvedere ai bisogni primari della popolazione sotto assedio nella Striscia di Gaza.