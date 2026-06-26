Via ai bus tra Sennori e Sorso

«Con questo nuovo servizio compiamo un passo importante verso un modello di mobilità più moderno, capillare e vicino ai bisogni reali delle persone – dichiara l’assessora Barbara Manca –. Il trasporto pubblico locale deve essere sempre più uno strumento capace di ridurre le distanze, collegare i territori e garantire a tutti il diritto alla mobilità, a partire dai contesti in cui la domanda di spostamento è quotidiana e strutturale, come quello della Romangia».



Il servizio, finanziato dalla Regione Sardegna con uno stanziamento di 460 mila euro annui per il triennio 2026-2028, sarà gestito in forma associata dai Comuni di Sorso e Sennori e rappresenta una sperimentazione destinata a rafforzare l’offerta di trasporto pubblico in un’area caratterizzata da forti relazioni pendolari e di servizio. Il nuovo collegamento tra Sorso e Sennori prevede l’istituzione di due linee circolari. Gli itinerari sono stati definiti per servire i principali poli di interesse nei due comuni. Le linee circolari hanno una lunghezza ognuna di circa 13,3 km e il tempo di percorrenza stimato per l’intera linea è di 37 minuti. Sono previste complessivamente 64 fermate (48 a Sorso e 16 a Sennori). Di queste, 49 sono di nuova realizzazione (39 a Sorso e 10 a Sennori). La linea circolare oraria ha 33 fermate (23 nuove) e il suo capolinea è in via Europa a Sorso. La linea circolare antioraria ha 34 fermate (27 nuove) e il suo capolinea è situato a metà della Strada della Salamagna. Il servizio è progettato per essere operativo tutti i giorni dell’anno, utilizzando due minibus da 25 posti.

L’attivazione del collegamento rappresenta un importante investimento per la mobilità locale e nasce con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle esigenze quotidiane di spostamento dei cittadini, migliorando l’accessibilità ai servizi essenziali e rafforzando il collegamento tra due comunità strettamente integrate dal punto di vista sociale, economico e territoriale.