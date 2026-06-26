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S.A. 17:33
Via ai bus tra Sennori e Sorso
Il nuovo collegamento tra Sorso e Sennori prevede l’istituzione di due linee circolari. Le linee circolari hanno una lunghezza ognuna di circa 13,3 km e il tempo di percorrenza stimato per l’intera linea è di 37 minuti
SENNORI - Dal prossimo 1° luglio entrerà ufficialmente in funzione il nuovo servizio di trasporto pubblico locale tra Sorso e Sennori, un collegamento atteso che metterà in rete i due comuni della Romangia, connettendo quartieri, rioni e i principali poli di interesse pubblico e privato del territorio. Il nuovo servizio, portato a compimento anche grazie a un finanziamento del Consiglio Regionale, è stato presentato questa mattina al Palazzo Baronale di Sorso, alla presenza dei sindaci Fabrizio Demelas e Nicola Sassu, dell’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, del presidente di ATP Sassari, Alessandro Zara, e del direttore generale, Roberto Mura.
L’attivazione del collegamento rappresenta un importante investimento per la mobilità locale e nasce con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle esigenze quotidiane di spostamento dei cittadini, migliorando l’accessibilità ai servizi essenziali e rafforzando il collegamento tra due comunità strettamente integrate dal punto di vista sociale, economico e territoriale. «Con questo nuovo servizio compiamo un passo importante verso un modello di mobilità più moderno, capillare e vicino ai bisogni reali delle persone – dichiara l’assessora Barbara Manca –. Il trasporto pubblico locale deve essere sempre più uno strumento capace di ridurre le distanze, collegare i territori e garantire a tutti il diritto alla mobilità, a partire dai contesti in cui la domanda di spostamento è quotidiana e strutturale, come quello della Romangia».
Il servizio, finanziato dalla Regione Sardegna con uno stanziamento di 460 mila euro annui per il triennio 2026-2028, sarà gestito in forma associata dai Comuni di Sorso e Sennori e rappresenta una sperimentazione destinata a rafforzare l’offerta di trasporto pubblico in un’area caratterizzata da forti relazioni pendolari e di servizio. Il nuovo collegamento tra Sorso e Sennori prevede l’istituzione di due linee circolari. Gli itinerari sono stati definiti per servire i principali poli di interesse nei due comuni. Le linee circolari hanno una lunghezza ognuna di circa 13,3 km e il tempo di percorrenza stimato per l’intera linea è di 37 minuti. Sono previste complessivamente 64 fermate (48 a Sorso e 16 a Sennori). Di queste, 49 sono di nuova realizzazione (39 a Sorso e 10 a Sennori). La linea circolare oraria ha 33 fermate (23 nuove) e il suo capolinea è in via Europa a Sorso. La linea circolare antioraria ha 34 fermate (27 nuove) e il suo capolinea è situato a metà della Strada della Salamagna. Il servizio è progettato per essere operativo tutti i giorni dell’anno, utilizzando due minibus da 25 posti.
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