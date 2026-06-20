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«Con Arst risultati concreti per Alghero»
Valdo Di Nolfo: Le novità annunciate da Arst rappresentano un risultato importante e la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi mesi, in piena sinergia tra Regione Sardegna, Amministrazione comunale e ARST, sta producendo risultati concreti
«Con <i>Arst</i> risultati concreti per Alghero»<br>

ALGHERO – «Le novità annunciate da ARST rappresentano un risultato importante e la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi mesi, in piena sinergia tra Regione Sardegna, Amministrazione comunale e ARST, sta producendo risultati concreti. Avevamo indicato una direzione precisa: costruire una mobilità moderna, semplice e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di cittadine, cittadini e turisti. Oggi raccogliamo i primi frutti ma guai a fermarsi». Così il consigliere regionale Valdo Di Nolfo commenta il nuovo piano del trasporto urbano che entrerà in vigore ad Alghero a partire dal 22 giugno. Tra le novità più significative la rivoluzione nelle modalità di acquisto dei titoli di viaggio con l’introduzione della bigliettazione elettronica contactless a bordo dei mezzi che permette di acquistare direttamente con carta di credito e smartphone: Alghero si allinea così alle capitali europee. Non solo, arriva anche la riorganizzazione delle linee urbane con la nuova centralità di via Catalogna, la trasformazione della linea Porto Conte-Capo Caccia in servizio urbano e l’aumento dei collegamenti con l’Aeroporto Riviera del Corallo.

«Questo, però, rappresenta soltanto un primo passo. Il prossimo obiettivo è il servizio navetta non-stop, ad alta frequenza, che collegherà direttamente il centro di Alghero con l’Aeroporto Riviera del Corallo -sottolinea l’onorevole-. Una proposta che ho avanzato nei mesi scorsi e su cui stanno lavorando l’Assessorato Regionale ai Trasporti guidato da Barbara Manca e ARST. Un collegamento semplice, immediato ed efficiente che rappresenterà un salto di qualità decisivo per la mobilità cittadina da e per l’Aeroporto, offrendo un servizio all’altezza di una destinazione come Alghero ad un costo commerciale esattamente come accade in tutte le città aeroportuali». Questo nuovo piano organizzativo ha l’obiettivo di portare la mobilità della Riviera del Corallo a standard più elevati. Per Di Nolfo, unico onorevole regionale del Parlamento sardo «Shuttle express a costo commerciale, operatori economici locali come Taxi, NCC e agenzie di trasporto sono tessere di un grande mosaico di mobilità collettiva che l’Assessora Barbara Manca e ARST hanno il dovere di far stare insieme».

Come detto, le novità nella bigliettazione rappresentano un importante passo avanti: sarà possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo degli autobus, mentre all’Aeroporto Riviera del Corallo sono già operative due nuove emettitrici automatiche per ridurre le attese e migliorare l’accessibilità del servizio. Resta inoltre attiva la biglietteria dell’edicola di via Catalogna, che si rafforza come il principale punto di interscambio cittadino. «Sono sicuro che non abbiamo risolto i problemi atavici del trasporto pubblico locale algherese come sono altrettanto sicuro che abbiamo fatto grandi passi avanti. La mobilità è un investimento sulla competitività del territorio, sulla sostenibilità e sul diritto di tutte e tutti a muoversi in modo rapido, sicuro, economico ed efficiente. È su questa visione che dobbiamo continuare a costruire il futuro della città».
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