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Trasporto pubblico: Sorso e Sennori in Atp

Presentato il progetto realizzato dai due Comuni con Atp e il sostegno della Regione Sardegna. Dal 1° luglio due linee circolari collegheranno quartieri, servizi e centri urbani Alla conferenza stampa ha preso parte l’Assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca

SORSO - È stato presentato nella Sala Consiglio del Municipio di Sorso, il nuovo Servizio di Trasporto Pubblico Locale dei Comuni di Sorso e Sennori, che entrerà ufficialmente in funzione a partire dal prossimo 1° luglio. Alla conferenza stampa hanno partecipato i Sindaci di Sorso e Sennori, Fabrizio Demelas e Nicola Sassu, l’Assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, accompagnata dall’ingegner Francesco Sechi, il Consigliere regionale Antonello Peru, il Presidente dell’ATP Alessandro Zara e il Direttore generale Roberto Mura. Il nuovo servizio, affidato ad ATP tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, nasce dalla collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Sorso e Sennori con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna che ha condiviso gli obiettivi dell’iniziativa garantendone il finanziamento.

Il progetto - realizzato quindi in forma associata tra i Comuni di Sorso e Sennori, rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il territorio ed è stato concepito per rispondere concretamente alle esigenze quotidiane dei cittadini, rafforzando i collegamenti tra i due Comuni ma, allo stesso tempo, migliorando in maniera significativa la mobilità all’interno dei due centri abitati. «Il servizio che prenderà il via il prossimo 1° luglio rappresenta molto più dell’attivazione di una nuova linea di trasporto pubblico: è la dimostrazione che una visione politica, quando viene trasformata in programmazione, progettazione e lavoro amministrativo, può tradursi in risultati concreti per i cittadini - ha dichiarato il Sindaco di Sorso Fabrizio Demelas -. L’attivazione di questo nuovo servizio renderà più semplice raggiungere scuole, uffici, ambulatori, attività commerciali, impianti sportivi e luoghi di aggregazione. È un primo tassello di una strategia più ampia che punta a costruire una mobilità sempre più integrata sia con il futuro collegamento ferroviario Sorso–Sassari–Alghero Aeroporto sia, più in generale, con il sistema del Nord Ovest della Sardegna. Oggi manteniamo un impegno assunto con i cittadini e consegniamo alle nostre comunità un servizio atteso da decenni. Ora però bisogna ripartire considerando questo traguardo non come un punto di arrivo, ma come un nuovo punto di partenza, perché intere aree del nostro territorio necessitano ancora di collegamenti migliori: con orgoglio per il lavoro svolto, ma con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto».