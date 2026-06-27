 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 14:42
Trasporto pubblico: Sorso e Sennori in Atp
Presentato il progetto realizzato dai due Comuni con Atp e il sostegno della Regione Sardegna. Dal 1° luglio due linee circolari collegheranno quartieri, servizi e centri urbani Alla conferenza stampa ha preso parte l’Assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca
Trasporto pubblico: Sorso e Sennori in <i>Atp</i>

SORSO - È stato presentato nella Sala Consiglio del Municipio di Sorso, il nuovo Servizio di Trasporto Pubblico Locale dei Comuni di Sorso e Sennori, che entrerà ufficialmente in funzione a partire dal prossimo 1° luglio. Alla conferenza stampa hanno partecipato i Sindaci di Sorso e Sennori, Fabrizio Demelas e Nicola Sassu, l’Assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, accompagnata dall’ingegner Francesco Sechi, il Consigliere regionale Antonello Peru, il Presidente dell’ATP Alessandro Zara e il Direttore generale Roberto Mura. Il nuovo servizio, affidato ad ATP tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, nasce dalla collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Sorso e Sennori con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna che ha condiviso gli obiettivi dell’iniziativa garantendone il finanziamento.
Il progetto - realizzato quindi in forma associata tra i Comuni di Sorso e Sennori, rappresenta un passaggio particolarmente significativo per il territorio ed è stato concepito per rispondere concretamente alle esigenze quotidiane dei cittadini, rafforzando i collegamenti tra i due Comuni ma, allo stesso tempo, migliorando in maniera significativa la mobilità all’interno dei due centri abitati. «Il servizio che prenderà il via il prossimo 1° luglio rappresenta molto più dell’attivazione di una nuova linea di trasporto pubblico: è la dimostrazione che una visione politica, quando viene trasformata in programmazione, progettazione e lavoro amministrativo, può tradursi in risultati concreti per i cittadini - ha dichiarato il Sindaco di Sorso Fabrizio Demelas -. L’attivazione di questo nuovo servizio renderà più semplice raggiungere scuole, uffici, ambulatori, attività commerciali, impianti sportivi e luoghi di aggregazione. È un primo tassello di una strategia più ampia che punta a costruire una mobilità sempre più integrata sia con il futuro collegamento ferroviario Sorso–Sassari–Alghero Aeroporto sia, più in generale, con il sistema del Nord Ovest della Sardegna. Oggi manteniamo un impegno assunto con i cittadini e consegniamo alle nostre comunità un servizio atteso da decenni. Ora però bisogna ripartire considerando questo traguardo non come un punto di arrivo, ma come un nuovo punto di partenza, perché intere aree del nostro territorio necessitano ancora di collegamenti migliori: con orgoglio per il lavoro svolto, ma con la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora tanto».
«L’attivazione di questa linea è frutto di un progetto partito dal basso, ascoltando le richieste dei cittadini che chiedevano, appunto, un collegamento fra i due centri - ha detto il Sindaco di Sennori Nicola Sassu - . Sorso e Sennori sono una comunità unica: condividiamo la quotidianità e numerosi servizi come le scuole, il pediatra, e tanti altri. Creare una linea di trasporto pubblico che collega i due centri abitati significa favorire l’utilizzo di questi servizi a tutta la popolazione. È un risultato che ci rende felici e che testimonia la sinergia fra enti per il conseguimento dell’interesse pubblico». «Con questo nuovo servizio, reso possibile anche grazie all’impegno del Consiglio Regionale, compiamo un passo importante verso un modello di mobilità più moderno, capillare e vicino ai bisogni reali delle persone - ha detto l’Assessora regionale Barbara Manca - . Il trasporto pubblico locale deve essere sempre più uno strumento capace di ridurre le distanze, collegare i territori e garantire a tutti il diritto alla mobilità, a partire dai contesti in cui la domanda di spostamento è quotidiana e strutturale, come quello della Romangia».
26/6/2026
Via ai bus tra Sennori e Sorso
Il nuovo collegamento tra Sorso e Sennori prevede l’istituzione di due linee circolari. Le linee circolari hanno una lunghezza ognuna di circa 13,3 km e il tempo di percorrenza stimato per l’intera linea è di 37 minuti
20/6Idrogeno, primo treno al mondo su Alghero
20/6«Con Arst risultati concreti per Alghero»
18/6Bus: corse raddoppiate e biglietto con un tap ad Alghero
17/6«Nei bus criticità per i disabili»
11/6Arriva Flixbus ad Alghero e in Aeroporto
10/6Pochi bus e i turisti restano a piedi
10/6Treno idrogeno: FdI attacca Pirisi
27/5Continuità aerea: nuovi ritardi e cancellazioni
« indietro archivio trasporti pubblici »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)