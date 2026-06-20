 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 11:52
Idrogeno, primo treno al mondo su Alghero
«La Sardegna compie un passo storico verso la mobilità del futuro». È stato presentato nel centro di collaudo Stadler di Erlen, in Svizzera, il primo treno a idrogeno al mondo progettato specificamente per linee ferroviarie a scartamento ridotto, destinato a entrare in servizio sulle tratte gestite da Arst
Idrogeno, primo treno al mondo su Alghero

ALGHERO - Alla presentazione ha partecipato l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, che ha rappresentato la Regione Sardegna in un appuntamento di rilievo internazionale, simbolo concreto del percorso di innovazione e decarbonizzazione avviato dall’Isola nel settore dei trasporti. I nuovi convogli entreranno in servizio sulle linee sarde completate tutte le autorizzazioni, contribuendo a trasformare profondamente il trasporto ferroviario regionale. La fornitura rientra nell’accordo quadro sottoscritto tra Arst e Stadler e prevede complessivamente dieci convogli a idrogeno. Le linee interessate sono Alghero-Aeroporto, Cagliari-Mandas e Nuoro-Macomer.

«Con la presentazione del primo treno a idrogeno dedicato alle ferrovie a scartamento ridotto, la Sardegna si conferma pioniera dell’innovazione tecnologica applicata ai trasporti», dichiara l’assessora Barbara Manca. Parliamo di una novità assoluta nel panorama ferroviario mondiale: un convoglio progettato specificamente per territori con caratteristiche infrastrutturali simili alle nostre, capace di trasformare un limite storico in una straordinaria opportunità di sviluppo e già utilizzata in altri contesti di ferrovie a scartamento ordinario».

Il sistema di propulsione a idrogeno consentirà di superare i limiti delle tratte non elettrificate, garantendo al tempo stesso un abbattimento significativo delle emissioni. Rispetto ai tradizionali treni diesel, i dieci convogli ordinati consentiranno un risparmio di oltre 2.100 tonnellate di CO₂ all’anno. «La sfida della transizione ecologica non si vince soltanto sostituendo i mezzi, ma costruendo un intero ecosistema innovativo fatto di infrastrutture, produzione energetica e nuove competenze - prosegue Manca -. Per questo il progetto ha un valore che va oltre il solo trasporto ferroviario: rappresenta un investimento strategico per l’ambiente, per l’economia locale e per la crescita di professionalità altamente qualificate nel nostro territorio».
9:32
«Con Arst risultati concreti per Alghero»
Valdo Di Nolfo: Le novità annunciate da Arst rappresentano un risultato importante e la dimostrazione che il lavoro portato avanti in questi mesi, in piena sinergia tra Regione Sardegna, Amministrazione comunale e ARST, sta producendo risultati concreti
18/6/2026
Bus: corse raddoppiate e biglietto con un tap ad Alghero
La linea per l’Aeroporto di Alghero-Fertilia sarà potenziata con 34 corse aggiuntive nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 15 settembre 2026. Le linee urbane cambiano nome e numerazione per rendere la rete più moderna e intuitiva per residenti e turisti. Nuovi canali di vendita
17/6«Nei bus criticità per i disabili»
11/6Arriva Flixbus ad Alghero e in Aeroporto
10/6Pochi bus e i turisti restano a piedi
10/6Treno idrogeno: FdI attacca Pirisi
27/5Continuità aerea: nuovi ritardi e cancellazioni
« indietro archivio trasporti pubblici »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)