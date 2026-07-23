aldo salaris 13:14 L'opinione di aldo salaris Il principio di insularità da far valere nei trasporti



Il fatto che il Ministero delle Infrastrutture non intenda modificare i bandi sulla continuità territoriale marittima rende ancora più evidente quanto sia necessario intervenire con strumenti diversi. Da mesi sosteniamo che i nuovi bandi, seppur con alcuni miglioramenti, non sono sufficienti a compensare gli svantaggi strutturali che gravano sulle imprese sarde, aggravati oggi dall’impatto dell’ETS e dall’aumento dei costi logistici. E nonostante abbiamo cercato di far comprendere anche in Europa come l’applicazione dell’ETS alle isole produca effetti profondamente distorsivi è oggi sempre più evidente che la proposta di legge da noi presentata assume ancora più valore e diventa fondamentale l’istituzione di un fondo nazionale di compensazione destinato alle regioni insulari, affinché i maggiori costi derivanti dall’insularità e dall’ETS non ricadano interamente sulle imprese e, di conseguenza, sui cittadini. Non si può non riconoscere che esistono problemi che i bandi, da soli, non possono risolvere. Se l’Europa non interviene sull’ETS e il Governo conferma l’attuale assetto della continuità marittima, allora diventa indispensabile costruire un meccanismo stabile di compensazione economica. La risposta resa oggi pubblica dal Ministero conferma che, esaurita la strada dei correttivi ai bandi e in assenza di modifiche europee sull’ETS, la vera priorità diventa dotare la Sardegna di uno strumento permanente di compensazione. Ed è esattamente ciò che abbiamo proposto con la nostra iniziativa legislativa. Lo ripetiamo e lo affermiamo da sempre. La Sardegna non chiede privilegi, chiede che il principio di insularità, ormai in Costituzione, trovi finalmente piena applicazione anche nelle politiche sui trasporti. Continueremo a lavorare in questa direzione, coinvolgendo tutte le forze politiche e tutti i livelli istituzionali, perché questa non è una battaglia di parte ma una questione di competitività e di giustizia per l’intero sistema produttivo sardo.



*consigliere e coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris