S.A. 17:54 Via al collegamento veloce Nuoro-Abbasanta Dal 27 luglio Nuoro sarà collegata in maniera stabile e veloce alla rete ferroviaria nazionale grazie al nuovo servizio intermodale bus-treno che consentirà di raggiungere la stazione di Abbasanta e, da lì, proseguire agevolmente verso Cagliari, Sassari, Olbia e tutte le destinazioni servite dalla rete ferroviaria di RFI



NUORO - Dal prossimo 27 luglio Nuoro sarà collegata in maniera stabile e veloce alla rete ferroviaria nazionale grazie al nuovo servizio intermodale bus-treno che consentirà di raggiungere la stazione di Abbasanta e, da lì, proseguire agevolmente verso Cagliari, Sassari, Olbia e tutte le destinazioni servite dalla rete ferroviaria di RFI. L’annuncio è stato dato oggi a Nuoro dalla presidente della Regione Alessandra Todde, dall’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca, dal sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e dall’amministratore unico di ARST Giovanni Mocci, a margine della cerimonia "Memorandum" dedicata a Einstein Telescope, durante la quale è stato sottoscritto un importante accordo scientifico tra enti di ricerca italiani e sassoni e un accordo di collaborazione tra la Regione Sardegna e la Regione Umbria.



Il nuovo servizio rappresenta un passaggio strategico per la mobilità del territorio nuorese e costituisce una delle prime azioni concrete per rafforzare l’accessibilità di un’area destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale anche in vista della candidatura di Einstein Telescope. Nei giorni feriali saranno attivati 16 collegamenti giornalieri, otto in ciascuna direzione tra Nuoro e Cagliari, di cui sei per senso di marcia con interscambio treno-bus ad Abbasanta e due collegamenti effettuati esclusivamente in autobus.



Nei giorni festivi saranno invece garantiti otto collegamenti giornalieri, quattro per ciascun verso, con due servizi intermodali e due servizi autobus. In queste ultime giornate la fermata intermedia sarà Oristano e non Abbasanta in armonia con il programma operativo di Trenitalia. Il nuovo sistema consentirà tempi complessivi di viaggio compresi tra 2 ore e 20 minuti e 2 ore e 55 minuti, con una percorrenza media di circa 2 ore e 38 minuti e tempi di coincidenza tra autobus e treno contenuti tra gli 8 e i 13 minuti, assicurando connessioni rapide e affidabili con la rete ferroviaria regionale e nazionale.