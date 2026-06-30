Cor 16:38 Oncologia al Marino: Bamonti soddisfatto «Nuovo reparto di oncologia all’ospedale Marino di Alghero, un luogo di cura per pazienti e operatori». Soddisfatto Alberto Bamonti



ALGHERO - «Apprendo con grande soddisfazione che il nuovo reparto di Oncologia all’Ospedale Marino di Alghero stia per diventare una realtà. Si tratta di una notizia che rappresenta un motivo di speranza per tanti pazienti e per le loro famiglie, che potranno finalmente affrontare il percorso di cura in un ambiente moderno, accogliente e soprattutto dignitoso» .

«Questo importante traguardo arriva dopo anni di sacrifici, determinazione e impegno costante da parte del personale medico, infermieristico, degli operatori sociosanitari e di tutti i professionisti che, pur lavorando in condizioni non sempre adeguate, non hanno mai fatto venir meno la qualità dell’assistenza e la vicinanza umana ai pazienti. A loro va il mio più sincero ringraziamento, perché con professionalità e dedizione hanno continuato a rappresentare il volto migliore della sanità pubblica».

«Desidero esprimere un particolare ringraziamento anche al Direttore Generale, dottor Antonio Spano, che ha creduto fortemente nella realizzazione di questa opera, accompagnandone il percorso fino a questo importante risultato. La sua determinazione, insieme al lavoro di squadra di tutti coloro che hanno contribuito al progetto, consentirà di dare una risposta concreta a un’esigenza sentita da tempo dal territorio».

«Il nuovo reparto non rappresenterà soltanto un investimento strutturale, ma un segnale di rispetto verso la dignità dei pazienti oncologici, che meritano di essere accolti e curati in spazi adeguati. Tutto ciò è un giusto riconoscimento nei confronti di chi ogni giorno dedica la propria professionalità alla cura delle persone. L’auspicio è che questa sia una nuova pagina per la sanità del nostro territorio, nella consapevolezza che investire nella qualità delle strutture e valorizzare il lavoro degli operatori significa garantire cure sempre migliori ai cittadini» chiude Alberto Bamonti consigliere comunale di Alghero - Gruppo Base Popolare «Apprendo con grande soddisfazione che il nuovo reparto di Oncologia all’Ospedale Marino di Alghero stia per diventare una realtà. Si tratta di una notizia che rappresenta un motivo di speranza per tanti pazienti e per le loro famiglie, che potranno finalmente affrontare il percorso di cura in un ambiente moderno, accogliente e soprattutto dignitoso»