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S.A. 12:58
Alghero libri con Açelya Yönaç e Graziella Monni
Incontri estivi con l’autore organizzati dalla libreria il Labirinto Mondadori di Alghero con un doppio appuntamento nel primo weekend di luglio. Venerdì 3 luglio l’autrice italo turca, Açelya Yönaç e sabato 4 luglio la scrittrice Graziella Monni
Alghero libri con Açelya Yönaç e Graziella Monni

ALGHERO - Nuovi incontri estivi con l’autore organizzati dalla libreria il Labirinto Mondadori di Alghero con un doppio appuntamento nel primo weekend di luglio. Venerdì 3 luglio alle ore 19 presso l’area esterna del Ristorante Movida in piazza S. Erasmo si terrà l’incontro con l’autrice italo turca, Açelya Yönaç, al suo esordio con Neri Pozza con il romanzo La casa turca. Assieme all’autrice intervengono Alessandra Carrieri, restauratrice, e Coquelicot Mafille, artista visiva. In questo esordio struggente e poetico, Açelya Yönaç celebra la sua terra d’origine dalle molte anime, opposte ma vicine come le sponde del Bosforo, il guado dove secondo la leggenda vanno a infrangersi i sogni. Nel libro, scritto in italiano, l’autrice si confronta con i temi dell’identità e della patria, dell’immigrazione e del potere salvifico della letteratura. Açelya Yönaç è nata in Turchia nel 1978 ed è cresciuta, nomade, fra Istanbul, Milano e New York, dove ha studiato scrittura creativa. Performer e copywriter, ha pubblicato racconti nella rivista letteraria turca Kitap-lık e, in lingua italiana, fra le altre, nella rivista online La Balena Bianca.

Sabato 4 luglio alle 19 sempre presso il Ristorante Movida un nuovo incontro con l’autrice Graziella Monni, al suo terzo romanzo per adulti "La ragazza della solitudine" (Solferino, 2026), che dialogherà con Elias Vacca. Il romanzo è il racconto di due donne diverse, in epoche lontane, ma accomunate da un’identica violenza dell’autorità, identica la forza di chi non rinuncia alla verità. Un romanzo segnato da forti figure femminili raccontate dall’autrice e inserite in un quadro storico problematico in cui le lacerazioni familiari, i conflitti affettivi e le scelte politiche vissute come un tradimento diventano motore della narrazione. Gli appuntamenti poi proseguiranno per tutto il mese di luglio e nel corso dell’estate secondo un calendario in continuo aggiornamento e visibile sulle pagine social della libreria.

Nella foto: Graziella Monni
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