S.A. 8:10 La libreria Il Labirinto ospita Adriana Valenti Sabouret Mercoledì 29 luglio alle ore 21 presso l’area esterna del Ristorante Movida (piazza S Erasmo) sarà presentato il nuovo libro dell’autrice italo francese, "Il viaggiatore dei lumi"



ALGHERO - Nuovo appuntamento della libreria Il labirinto Mondadori di Alghero. Mercoledì 29 luglio alle ore 21 presso l’area esterna del Ristorante Movida (piazza S Erasmo) sarà presentato il nuovo libro dell’autrice italo francese Adriana Valenti Sabouret, "Il viaggiatore dei lumi" (Arkadia, 2026). Dialogherà con l’autrice la professoressa Maria Elena Sini.



Di umili origini contadine, Pietro Antonio Leo, bambino precoce di raro acume, trascende, grazie alla sua eccezionale forza di volontà, le tradizioni agricole dei genitori e dell’ambiente di Arbus, piccolo paese della Sardegna, per assurgere a professore di Medicina nella Cagliari sabauda. La sua indole avventurosa e indomita e lo spirito inquieto costantemente insoddisfatto lo condurranno a brillare in numerose città della terraferma e d’Oltralpe, non senza sacrificare gli affetti sardi. Fra sensi di colpa, amori, riconoscimenti internazionali e sacrifici, la vita di Pietro Antonio si dipana rapida incrociando a Parigi quella del capo carismatico della Sarda rivoluzione, Giovanni Maria Angioy, e degli altri patrioti sardi emigrati nella Parigi napoleonica. Il romanzo traghetta il lettore nel secolo dei Lumi seguendo il percorso di un bambino prodigioso e plusdotato che, sormontate le sofferenze legate al disagio della diversità, metterà a frutto i suoi numerosi talenti in altri Regni e all’estero. Un esempio da seguire per chi crede nei propri sogni.



L’autrice, nata a Siracusa e laureata in Lingue e letterature straniere, Adriana Valenti Sabouret si appassiona in particolar modo al francese e alla sua vasta produzione letteraria. Insegnante, a 25 anni decide di trasferirsi in Francia diventando docente presso l’Istituto Statale Italiano Leonardo da Vinci a Parigi e il Liceo Internazionale di Saint-Germain-en-Laye. Dopo aver svolto diversi incarichi per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano, si cimenta nell’ambito della traduzione e inizia la collaborazione con alcune riviste. Nel 2019 esordisce in Francia con il romanzo Le rêve d’Honoré (Éditions du Panthéon). Con Arkadia Editore ha pubblicato i romanzi Madame Dupont (2021), La ragazza dell’Opéra (2023), Le nobili sorelle Angioy (2024) e il saggio storico Rivoluzionari sardi in Francia (2024). Ha al suo attivo numerosi articoli e interventi di carattere letterario.