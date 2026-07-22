S.A. 16:38 Davide Piras presenta Femmenella ad Alghero La Libreria Il Labirinto, in collaborazione con Genera festival, venerdì 24 luglio presenterà l’ultimo libro di Davide Piras. Appuntamento alle ore 21 in piazza Pasqual Gall



ALGHERO - Secondo appuntamento per la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero per la serata di venerdì 24 luglio. In collaborazione con Genera festival, alle ore 21 presso l’area esterna del Ristorante Movida (piazza Pasqual Gall), sarà presentato il libro di Davide Piras "Femmenella" (piemme). L’autore dialogherà con Elias Vacca. Davide Piras è scrittore e sceneggiatore. Laureato in Lettere moderne, ha collaborato col quotidiano L’Unione Sarda scrivendo di cronaca e cultura. È stato docente di scrittura creativa nelle carceri di massima sicurezza e presso l’Università della terza età.



È sceneggiatore per la Sardegna Film Commission e per la casa di produzione Mash&Co. Ha scritto tre romanzi: Petali di Piombo (0111 edizioni, 2012), Terra Bianca (Perrone editore, 2016), Gigi Riva – Rombo di Tuono (Condaghes, 2020). Con queste opere ha ricevuto vari riconoscimenti al Premio Città di Como, al Premio Il Borgo Italiano e al Premio Lìcanias. Ha scritto dei racconti per "Un anno in cento parole" (L’Erudita, 2018), "Tracce oltre la leggenda" (Catartica Edizioni, 2020), "Ti ho trovato tra le pagine" (Las Vegas, 2022). Nel 2024 ha curato per Edizioni della Sera il libro "Tifosi cagliaritani per sempre".



Femmenella è un romanzo commovente, un inno alla vita che si legge come un’amara e splendida poesia. Modesto Emanuele Minnai è nato in un paese maledetto, dove nascono pochi figli e muoiono pochi padri. Insieme ai suoi genitori, si guadagna da vivere vendendo noci e castagne secche. La sua vita di adolescente è appena rischiarata da una madre più bella della ginestra selvatica che conta i sorrisi. Tutto cambia il giorno in cui i suoi occhi incontrano quelli di Andrea, specchi azzurri capaci di trattenere il mare. I loro padri hanno condiviso la fame e il fango della Grande guerra, stringendo un legame più forte del sangue. Ma tra Modesto e Andrea nasce qualcosa di diverso: una complicità fatta di gesti minimi, di corse nei campi, di silenzi che dicono più delle parole. Si cercano senza chiamarsi, si riconoscono in mezzo agli altri, imparano a stare insieme come si impara un segreto. Gli anni che seguono sono tremendi. Il controllo fascista raggiunge le campagne e le montagne dell’isola e non ha pietà per chi si sente diverso dagli altri, né sarà clemente il giudizio dei loro coetanei, agitati da un’epoca burrascosa. Ma Modesto e Andrea sapranno appellarsi a quel primo sguardo, persino nei momenti più bui. Davide Piras riprende la grande tradizione della narrativa sarda, da Marcello Fois a Sergio Atzeni, svelando un talento raro nel descrivere scene d’amore e di violenza con la delicatezza che è propria dei grandi scrittori.



Nella foto: Davide Piras