Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 19:01
Anteprima estiva di:segni 2026
Intersezioni tra fumetto, illustrazione, cinema, musica e teatro. La narrazione di sé che diventa atto capace di incidere nel dibattito pubblico, ampliando lo spazio delle voci e delle esperienze rappresentate dal fumetto italiano
Anteprima estiva di:segni 2026

ALGHERO - Sabato 01 agosto - Cyrano Libri e Svago alle ore 21 - Josephine Yole Signorelli (Fumettibrutti) sarà ad Alghero per una attesa anteprima estiva del festival di:segni dedicata al fumetto militante e allestita in collaborazione con l’Accademia multimediale Kerberos e la Summer school de l’Alguer 2026. A dialogare con l’autrice sarà Emilianio Longobardi; introdurranno l’incontro Minerva Uzzau e Mauro Muroni. Attraverso un segno immediato, ruvido ed estremamente espressivo Fumettibrutti racconta il corpo, il desiderio, la sessualità, la transizione, le relazioni e le fragilità della sua generazione: la componente autobiografica si fonde ad uno sguardo diretto e capace di affrontare temi sociali e culturali, senza però mai rinunciare alla complessità del racconto. Nel contesto di un incontro dedicato al fumetto militante, la sua opera rappresenta una delle espressioni più significative della militanza contemporanea nel fumetto. I suoi lavori trasformano l’esperienza autobiografica in uno strumento di intervento culturale, affrontando questioni come identità di genere, discriminazione, rappresentazione e diritti. In questa prospettiva, la narrazione di sé diventa un atto capace di incidere nel dibattito pubblico, ampliando lo spazio delle voci e delle esperienze rappresentate dal fumetto italiano.

Josephine Yole Signorelli, fumettista e autrice nata a Catania nel 1991 in arte Fumettibrutti, è una delle voci più riconoscibili e grande fenomeno del fumetto italiano contemporaneo. Si afferma inizialmente sui social. Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics, 2018) è l’esordio editoriale - acclamato dalla critica non solo fumettistica - con cui ha vinto il Premio Micheluzzi come migliore opera prima. Sono seguite le graphic novel P. La mia adolescenza trans (Feltrinelli Comics, 2019) che le è valsa il Premio Gran Guinigi di Lucca come migliore esordiente e, nel 2020, Anestesia. Per Feltrinelli Comics ha ﬁrmato anche un racconto dell’antologia Post Pink (2019); la graphic novel CenerentolA (2021) insieme a Joe1 ed Ogni giovedì una striscia (2022). È stata inoltre curatrice del volume antologico Sporchi e subito (2020) e ha firmato l’Agendabrutta (2025). In curriculum anche La separazione del maschio, Tutte le mie cose belle sono rifatte e il suo primo romanzo senza disegni: Cigni selvaggi, 2026.

Nella foto: Josephine Yole Signorelli
12:25
Il libro di Casamassima e lo spettacolo di Abate a Putifigari
Domani, venerdì 31 luglio, il festival torna in Piazza Boyl a Putifigari Ore 20 Pino Casamassima presenta “Nella rete di Epstein. Il caso che sta facendo tremare Governi, imperi e reputazioni”. Ore 21 Francesco Abate & Co. con lo spettacolo “Gli indegni (quasi un musical). Una serata in cui letteratura e musica si alterneranno con il grande giornalismo di inchiesta
27/7Il libro di Casamassima sul caso Epstein
29/7La libreria Il Labirinto ospita Adriana Valenti Sabouret
22/7L’omicidio di Piersanti Mattarella: il libro ad Alghero
22/7Davide Piras presenta Femmenella ad Alghero
22/7Vespa: la storia di un mito e il libro ad Alghero
16/7Pulixi racconta i suoi libri ad Alghero
16/7Genera Festival Estate a Ittiri e Alghero
16/7Un’Isola in Rete chiude l’edizione 2026
15/7Gesuino Nemus ad Alghero per Llibres Llibres
15/7Dalla Francia premio all’algherese Massimiliano Fois
« indietro archivio libri »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)