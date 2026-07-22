Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 13:03
Vespa: la storia di un mito e il libro ad Alghero
L’autore, Marcello Albanesi nel corso della serata dialogherà con Paolo Bellotti del “Vespa club Alghero”. Appuntamento venerdì 24 luglio
Vespa: la storia di un mito e il libro ad Alghero

ALGHERO - Nuovi appuntamenti per la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. All’interno della prima edizione di "Alghero Tots en Vespa 2026" organizzata da Vespa Club Alghero in occasione del raduno regionale, venerdì 24 luglio alle ore 19 presso l’area esterna del Ristorante Movida (piazza Pasqual Gall), sarà presentato il libro di Marcello Albanesi "Vespa, la storia di un mito italiano" (Diarkos). A settantacinque anni da quando la Piaggio ne depositò il brevetto (23 aprile 1946) e con oltre diciotto milioni di esemplari diffusi sulle strade dei cinque continenti, la Vespa ha dato e continua a dare una nuova marcia al mondo intero, unendo in un’unica passione giovani di culture lontane e diverse, diventando così il primo marchio veramente globale della mobilità.

Un prodotto del genio italiano, immortalato e reso celebre grazie a Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, il film del 1953 che renderà famosa in tutto il mondo non solo l’attrice, ma anche la Vespa. Da allora ha guidato fenomeni di costume, musicali, giovanili, diventando il simbolo della rinascita italiana del dopoguerra e icona indissolubilmente legata all’immaginario popolare. Ancora oggi Vespa rimane lo scooter più imitato in assoluto, sinonimo di italianità. L’autore, Marcello Albanesi - attore di teatro, ex giornalista pubblicista, autore e conduttore per radiokaositaly.com - nel corso della serata dialogherà con Paolo Bellotti del "Vespa club Alghero".
16:38
Davide Piras presenta Femmenella ad Alghero
La Libreria Il Labirinto, in collaborazione con Genera festival, venerdì 24 luglio presenterà l’ultimo libro di Davide Piras. Appuntamento alle ore 21 in piazza Pasqual Gall
16/7/2026
Pulixi racconta i suoi libri ad Alghero
A dialogare con l’autore, nel cortile della scuola primaria Sacro Cuore, ci sarà Elias Vacca. Piergiorgio Pulixi è tra le voci più autorevoli della crime fiction europea. Appuntamento giovedì 23 luglio
16/7Genera Festival Estate a Ittiri e Alghero
16/7Un’Isola in Rete chiude l’edizione 2026
15/7Gesuino Nemus ad Alghero per Llibres Llibres
15/7Dalla Francia premio all’algherese Massimiliano Fois
13/7I Mercanti di anime ad Alghero
12/7Un’Isola in Rete, assegnato il Premio Garrone
7/7Bimbi a Bordo a Guspini e Oristano
8/7Pasquale Chessa dialoga con Elias Vacca a Putifigari
7/7Al Rosario ospite Laura Lanza
5/7Mediterranea. Culture, scambi, passaggi: programma
« indietro archivio libri »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)