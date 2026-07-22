S.A. 13:03 Vespa: la storia di un mito e il libro ad Alghero L’autore, Marcello Albanesi nel corso della serata dialogherà con Paolo Bellotti del “Vespa club Alghero”. Appuntamento venerdì 24 luglio



ALGHERO - Nuovi appuntamenti per la libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. All’interno della prima edizione di "Alghero Tots en Vespa 2026" organizzata da Vespa Club Alghero in occasione del raduno regionale, venerdì 24 luglio alle ore 19 presso l’area esterna del Ristorante Movida (piazza Pasqual Gall), sarà presentato il libro di Marcello Albanesi "Vespa, la storia di un mito italiano" (Diarkos). A settantacinque anni da quando la Piaggio ne depositò il brevetto (23 aprile 1946) e con oltre diciotto milioni di esemplari diffusi sulle strade dei cinque continenti, la Vespa ha dato e continua a dare una nuova marcia al mondo intero, unendo in un’unica passione giovani di culture lontane e diverse, diventando così il primo marchio veramente globale della mobilità.



Un prodotto del genio italiano, immortalato e reso celebre grazie a Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, il film del 1953 che renderà famosa in tutto il mondo non solo l’attrice, ma anche la Vespa. Da allora ha guidato fenomeni di costume, musicali, giovanili, diventando il simbolo della rinascita italiana del dopoguerra e icona indissolubilmente legata all’immaginario popolare. Ancora oggi Vespa rimane lo scooter più imitato in assoluto, sinonimo di italianità. L’autore, Marcello Albanesi - attore di teatro, ex giornalista pubblicista, autore e conduttore per radiokaositaly.com - nel corso della serata dialogherà con Paolo Bellotti del "Vespa club Alghero".