S.A. 12:25 Il libro di Casamassima e lo spettacolo di Abate a Putifigari Domani, venerdì 31 luglio, il festival torna in Piazza Boyl a Putifigari Ore 20 Pino Casamassima presenta “Nella rete di Epstein. Il caso che sta facendo tremare Governi, imperi e reputazioni”. Ore 21 Francesco Abate & Co. con lo spettacolo “Gli indegni (quasi un musical). Una serata in cui letteratura e musica si alterneranno con il grande giornalismo di inchiesta



PUTIFIGARI - Il festival letterario Dall’altra parte del mare 2026 torna a Putifigari - domani venerdì 31 luglio in Piazza Boyl - con una serata in cui letteratura e musica si alterneranno al grande giornalismo di inchiesta, in un doppio appuntamento che alle ore 20 vedrà protagonista il giornalista Pino Casamassima con il suo libro "Nella rete di Epstein. Il caso che sta facendo tremare Governi, imperi e reputazioni" (dialoga con l’autore il giornalista Giovanni Dessole). Alle ore 20 spazio a Francesco Abate con lo spettacolo "Gli indegni (quasi un musical)". Nuova tappa di un affascinante viaggio tra parole, arti e visioni che attraversa il presente per immaginare il domani.



Si comincia con Pino Casamassima e l’approfondita indagine in cui il giornalista ricostruisce l’ascesa e la caduta di un uomo capace di muoversi tra i salotti dell’élite globale mentre costruiva un sistema di abusi senza precedenti: un mosaico inquietante che rivela quanto il caso Epstein sia ancora oggi un enigma irrisolto. Si prosegue poi con un momento di leggerezza (h 21) con lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Abate accompagnato sul palco da Renzo Cugis, Fabbio Farigu e Betti Manca. Un’immersione di musica e parole che porterà il pubblico dritto dritto negli anni Ottanta.



Nella foto: Francesco Abate