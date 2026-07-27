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Il libro di Casamassima sul caso Epstein
Il festival letterario Dall’altra parte del mare 2026 torna a Putifigari - venerdì 31 luglio in Piazza Boyl - con una serata in cui letteratura e musica si alterneranno al grande giornalismo di inchiesta
Il libro di Casamassima sul caso Epstein

PUTIFIGARI - Il festival letterario Dall’altra parte del mare 2026 torna a Putifigari - venerdì 31 luglio in Piazza Boyl - con una serata in cui letteratura e musica si alterneranno al grande giornalismo di inchiesta, in un doppio appuntamento che alle ore 20 vedrà protagonista il giornalista Pino Casamassima con il suo libro "Nella rete di Epstein. Il caso che sta facendo tremare Governi, imperi e reputazioni" (dialoga con l’autore il giornalista Giovanni Dessole). Alle ore 20 spazio a Francesco Abate con lo spettacolo "Gli indegni (quasi un musical)". Nuova tappa di un affascinante viaggio tra parole, arti e visioni che attraversa il presente per immaginare il domani.

Si comincia come detto alle 20 con Pino Casamassima e la sua approfondita indagine in cui il giornalista ricostruisce con precisione chirurgica l’ascesa e la caduta di un uomo capace di muoversi tra i salotti dell’élite globale mentre costruiva un sistema di abusi senza precedenti: un mosaico inquietante che rivela quanto il caso Epstein sia ancora oggi un enigma irrisolto. Si prosegue poi con un momento di leggerezza (h 21) con lo spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Abate accompagnato sul palco da Renzo Cugis, Fabbio Farigu e Betti Manca. 

Un’immersione di musica e parole che porterà il pubblico dritto dritto negli anni Ottanta. Il festival letterario Dall’altra parte del mare è organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dai Comuni di Putifigari e Alghero, dalla Regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il programma Salude & Trigu.
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