S.A. 14:54 E’ morto il Vescovo Lanzetti Le esequie presiedute da Mons. Marco Brunetti, saranno celebrate nella Cattedrale di Alba Sabato 4 Luglio alle ore 16.00



ALGHERO - È morto, all’età di 84 anni, il Vescovo Mons. Giacomo Lanzetti, pastore della Diocesi Alghero-Bosa dal 2006 al 2010, fino a quando il Papa lo scelse per guidare la Chiesa piemontese di Alba. Nato a Carmagnola il 21 Aprile del 1942, aveva festeggiato recentemente i 60 anni di vita presbiterale. Prima dell’arrivo nella Diocesi di Alghero-Bosa era stato eletto Vescovo Ausiliare di Torino nel 2002, ricoprendo l’incarico per quattro anni. Le esequie presiedute da Mons. Marco Brunetti, saranno celebrate nella Cattedrale di Alba Sabato 4 Luglio alle ore 16.00.