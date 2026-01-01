S.A. 7:10 Cordoglio del sindaco per Giulio Spanu Annullato il Consiglio comunale ieri pomeriggio a Villa Maria Pia, in segno di cordoglio per Giulio Spanu, scomparso all´età di 84 anni. Il ricordo del Primo cittadino



ALGHERO - Seduta del Consiglio Comunale annullata ieri pomeriggio a Villa Maria Pia, in segno di cordoglio per Giulio Spanu, scomparso all'età di 84 anni. Il Presidente dell'Assemblea Mimmo Pirisi, in accordo con i capigruppo di maggioranza e minoranza, ha concordato la decisione, rimandando alla prossima convocazione l'esame dei punti all'ordine del giorno previsti nella sessione odierna. A Giulio Spanu, il sindaco Raimondo Cacciotto ha voluto dedicare un pensiero e un ricordo :



Giulio Spanu era una di quelle figure con la quale è sempre stato un piacere confrontarmi. Conoscevo bene lui e la sua famiglia. Avvocato, sportivo, politico della Democrazia Cristiana, nelle cui fila ha svolto il ruolo di Consigliere comunale dal 1983 al 1993, e di Assessore ai lavori Pubblici 1989 al 1993. Nel 2002 è stato anche candidato a Sindaco con il Partito Sardo d’Azione, in una competizione elettorale con ben nove candidati. È stato anche uno sportivo con un curriculum importante di livello regionale e nazionale: nel '64 a Catania diventa campione Italiano universitario dei 400 piani e veste la maglia della nazionale. Di Giulio Spanu ricordo la sua rettitudine, il profondo rispetto delle Istituzioni e la sua tenacia nel sostenere impegni e iniziative politiche, anche assumendo atteggiamenti di critica e autocritica della classe politica. A testa alta, come era suo costume. Un marito e un padre esemplare dedito alla sua famiglia e ai suoi nipoti. A tutti loro vanno le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio.