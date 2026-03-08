Alguer.it
Alguer.itnotizieoristanoCronacaScomparse › Addio a don Paolino, Bosa in lutto
Cor 20:39
Addio a don Paolino, Bosa in lutto
È scomparso, all’età di 83 anni, don Paolino Fancello. Il sindaco, Alfonso Marras, e l’Amministrazione comunale, a nome dell’intera comunità di Bosa, esprimono profondo cordoglio per la sua scomparsa.
Addio a <i>don</i> Paolino, Bosa in lutto

BOSA - Don Paolino è stato per tutti un punto di riferimento spirituale, umano e sociale. Con il suo servizio pastorale, con la sua attività nel mondo dello sport, della cultura e del sociale, con la creazione di Radio Planargia e della società sportiva Calmedia calcio, ha accompagnato generazioni di giovani e di fedeli, promuovendo e portando avanti valori di solidarietà, dialogo e attenzione verso le persone più fragili.

«In questo momento di dolore, esprimiamo sincera vicinanza ai familiari, alla Diocesi, alla comunità parrocchiale e a tutti coloro che hanno condiviso con lui esperienze di vita che rimarranno indelebili.
Resterà il profondo ricordo del suo impegno, della sua umiltà, della sua bontà, della sua testimonianza di fede e della dedizione con cui ha svolto il suo ministero».

Per questi motivi, mercoledì 11 marzo, in concomitanza con le esequie di Don Paolino, che si svolgeranno a Sedilo, suo paese natale, l’Amministrazione comunale di Bosa ha proclamato una giornata di lutto cittadino.
