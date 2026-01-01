Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaScomparse › Alghero saluta Tore Scognamillo
Cor 8:30
Alghero saluta Tore Scognamillo
Già sindaco e figura di riferimento per varie generazioni di politici e imprenditori locali. Lunedì l´ultimo saluto ad Alghero, presso la chiesa della Mercede
Alghero saluta <i>Tore</i> Scognamillo

ALGHERO - Ingegnere e costruttore, già sindaco ad Alghero dal 1978 al 1980 con la Democrazia Cristiana e figura di riferimento per varie generazioni di politici e imprenditori locali. E' mancato ad Alghero nelle ultime ore Salvatore Scognamillo. Nel 2017, insieme agli altri storici Primi cittadini algheresi, uno degli ultimi ingressi in Municipio, su invito dell'allora sindaco Mario Bruno. I funerali avranno luogo lunedì 9 marzo presso la chiesa della Mercede di Alghero.

Nella foto: Salvatore Scognamillo nel 2017 in Municipio ad Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:00
Il ricordo di Cacciotto e Bruno
«Era un ingegnere ed insegnante, imprenditore edile, militante politico di quelli innamorati della sua città. Era uno di quegli algheresi che amava stare tra la gente» dice Raimondo Cacciotto
16/1Alfredina Papurello, geografa della Sardegna
9/1Addio a Peppo Manni, il ricordo
23/12Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero
22/11Ornella Vanoni, le estati di Alghero
18/11Addio Tommy, Alghero incredula
2/10«Don Potito esempio per la comunità»
2/10Addio a Don Potito Niolu
27/7In ricordo di Re Giorgio
23/7Muore Vittorio Dalerci, storico massaggiatore dell´Alghero
5/6L´addio a Mameli, ex segretario regionale Confartigianato
« indietro archivio scomparse »
8 marzo
«Dalla Commissione Cimiteriale impulso concreto»
8 marzo
Il ricordo di Cacciotto e Bruno
8 marzo
Alghero-Ghilarza, Barboza firma il gol partita



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)