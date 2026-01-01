Cor 8:30 Alghero saluta Tore Scognamillo Già sindaco e figura di riferimento per varie generazioni di politici e imprenditori locali. Lunedì l´ultimo saluto ad Alghero, presso la chiesa della Mercede



ALGHERO - Ingegnere e costruttore, già sindaco ad Alghero dal 1978 al 1980 con la Democrazia Cristiana e figura di riferimento per varie generazioni di politici e imprenditori locali. E' mancato ad Alghero nelle ultime ore Salvatore Scognamillo. Nel 2017, insieme agli altri storici Primi cittadini algheresi, uno degli ultimi ingressi in Municipio, su invito dell'allora sindaco Mario Bruno. I funerali avranno luogo lunedì 9 marzo presso la chiesa della Mercede di Alghero.



Nella foto: Salvatore Scognamillo nel 2017 in Municipio ad Alghero