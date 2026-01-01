Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaScomparse › Addio alla Signora di Capo Caccia
Cor 18:00
Addio alla Signora di Capo Caccia
Si è spenta all´età di 83 anni Mariangela Cocco, con lei se ne va un pezzo di storia del commercio algherese. Dagli anni ´60 in uno dei primi ed unici locali situato nel piazzale della Grotta di Nettuno
Addio alla <i>Signora</i> di Capo Caccia

ALGHERO - All età di 83 anni, si è spenta serenamente Mariangela Cocco, meglio conosciuta come "la Signora di Capo Caccia". Pioniera nel commercio dagli anni '60 in uno dei primi ed unici locali situato nel piazzale delle Grotte di Nettuno, con lei se ne va un pezzo di storia del commercio algherese che lascerà indelebile la sua traccia. Il suo ricordo sarà sempre nell'animo di tutti coloro che la hanno conosciuta nell'arco di tutti questi anni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/3Tore Lai, addio al corallaro di Alghero
25/3Cordoglio del sindaco per Giulio Spanu
24/3Alghero saluta l´avvocato Giulio Spanu
9/3Addio a don Paolino, Bosa in lutto
8/3Il ricordo di Cacciotto e Bruno
8/3Alghero saluta Tore Scognamillo
16/1Alfredina Papurello, geografa della Sardegna
9/1Addio a Peppo Manni, il ricordo
23/12Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero
22/11Ornella Vanoni, le estati di Alghero
« indietro archivio scomparse »
7 aprile
Turismo Unesco: borsa internazionale sarda
7 aprile
Cocco scivola sulla Grotta Verde
7 aprile
Balenottere nelle acque cristalline di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)