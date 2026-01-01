Cor 18:00 Addio alla Signora di Capo Caccia Si è spenta all´età di 83 anni Mariangela Cocco, con lei se ne va un pezzo di storia del commercio algherese. Dagli anni ´60 in uno dei primi ed unici locali situato nel piazzale della Grotta di Nettuno



ALGHERO - All età di 83 anni, si è spenta serenamente Mariangela Cocco, meglio conosciuta come "la Signora di Capo Caccia". Pioniera nel commercio dagli anni '60 in uno dei primi ed unici locali situato nel piazzale delle Grotte di Nettuno, con lei se ne va un pezzo di storia del commercio algherese che lascerà indelebile la sua traccia. Il suo ricordo sarà sempre nell'animo di tutti coloro che la hanno conosciuta nell'arco di tutti questi anni.