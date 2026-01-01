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Cor 18:11
Alghero saluta l´avvocato Giulio Spanu
La città di Alghero piange la scomparsa di Giulio Spanu, figura di riferimento nel panorama professionale, politico e sociale del territorio. Per dieci anni consigliere comunale e poi assessore. Mercoledì i funerali in Cattedrale
Alghero saluta l´avvocato Giulio Spanu

ALGHERO - Avvocato molto conosciuto e stimato, Giulio Spanu ha rappresentato per decenni un punto di equilibrio e competenza, distinguendosi per rigore, capacità di ascolto e profondo senso delle istituzioni. Il suo impegno civile si è espresso con convinzione anche sul piano politico, dove è stato storico esponente della Democrazia Cristiana, militando nella corrente morotea, di cui ha interpretato i valori di dialogo, responsabilità e attenzione al bene comune.

Il suo percorso amministrativo lo ha visto protagonista nella vita pubblica cittadina: consigliere comunale dal 1983 al 1993 e assessore comunale dal 1989 al 1993, anni in cui ha contribuito attivamente allo sviluppo e alla gestione della cosa pubblica. Ma Giulio Spanu è stato anche uomo di sport: Atleta apprezzato a livello nazionale in giovane età, più volte campione regionale in atletica, ha poi dedicato una parte importante della sua vita all’insegnamento dell’educazione fisica, avviando allo sport generazioni di giovani algheresi.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, che oggi ne ricorda il profilo umano e professionale, fatto di discrezione, passione e servizio. I funerali avranno luogo presso la Cattedrale di Santa Maria ad Alghero, mercoledì 25 marzo, alle ore 15.30. Ai familiari tutti vanno le condoglianze della proprietà e della redazione del Quotidiano di Alghero.
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