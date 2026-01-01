Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaScomparse › Alfredina Papurello, geografa della Sardegna
Cor 19:49
Alfredina Papurello, geografa della Sardegna
Addio alla professoressa, voce autorevole del territorio. Una vita dedicata alla passione per il sapere, per la cultura, per la natura. I suoi studi e i suoi insegnamenti resteranno per sempre un faro per tutti
Alfredina Papurello, geografa della Sardegna

SASSARI - Ci ha lasciato la prof.ssa Alfredina Papurello. Una vita dedicata alla passione per il sapere, per la cultura, per la natura. I suoi studi e i suoi insegnamenti resteranno per sempre un faro per tutti. Geografa della Sardegna e voce autorevole del territorio è stata una delle figure più autorevoli della geografia sarda contemporanea, studiosa appassionata del territorio e instancabile educatrice. Geografa di formazione, docente universitaria presso l’Università di Sassari, dove ha insegnato Geografia della Sardegna, ha dedicato l’intera carriera allo studio, alla divulgazione e alla valorizzazione dei luoghi e delle comunità dell’isola.

Nata a La Spezia ma cresciuta in Sardegna, Alfredina Papurello ha sviluppato fin dall’infanzia un legame profondo con il territorio sardo, in particolare con l’isola di Tavolara, luogo simbolico e affettivo che ha segnato la sua formazione umana e culturale. Proprio da questo rapporto intenso con il paesaggio e la memoria nasce il volume “Tavolara. Signora del mare”, opera che unisce rigore scientifico, sensibilità narrativa e profondo amore per uno dei luoghi più emblematici del Mediterraneo. Accanto all’attività universitaria, Papurello ha svolto un lungo e significativo percorso nella scuola secondaria, insegnando Geografia generale ed economica e ricoprendo anche il ruolo di dirigente scolastica presso l’I.T.C. Lamarmora di Sassari. In ogni incarico ha portato una visione educativa fondata sulla conoscenza critica del territorio, sul rispetto dell’ambiente e sulla formazione consapevole dei giovani cittadini. Di rilievo è stato anche il suo impegno nell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), di cui è stata una figura di riferimento a livello regionale e nazionale. Attraverso l’associazione ha contribuito attivamente alla promozione della cultura geografica, alla formazione dei docenti e alla diffusione di una geografia viva, attuale, capace di leggere le trasformazioni sociali, economiche e ambientali.

Il valore del suo percorso umano e professionale è stato riconosciuto anche a livello istituzionale con il conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza che testimonia l’importanza del suo contributo alla scuola, all’università e alla cultura del Paese. Alfredina Papurello lascia un’eredità fatta di studio, passione civile, grande determinazione per la tutela dell’ambiente e profondo amore per la Sardegna. La sua opera continua a vivere nelle pagine dei suoi scritti, tra gli studenti che ha formato e nel ricordo di chi ha diviso con lei la convinzione che conoscere i luoghi significhi, prima di tutto, comprenderne l’anima.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/1Addio a Peppo Manni, il ricordo
23/12Joaquim Arenas, il saluto del sindaco di Alghero
22/11Ornella Vanoni, le estati di Alghero
18/11Addio Tommy, Alghero incredula
2/10«Don Potito esempio per la comunità»
2/10Addio a Don Potito Niolu
27/7In ricordo di Re Giorgio
23/7Muore Vittorio Dalerci, storico massaggiatore dell´Alghero
5/6L´addio a Mameli, ex segretario regionale Confartigianato
13/5Manlio Masu, un´eredità importante
« indietro archivio scomparse »
16 gennaio
Todde e Cacciotto, FdI: disastro senza precedenti
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
Ambulatorio infermieristico a Porto Torres



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)