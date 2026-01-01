Alguer.it
Il ricordo di Cacciotto e Bruno
«Era un ingegnere ed insegnante, imprenditore edile, militante politico di quelli innamorati della sua città. Era uno di quegli algheresi che amava stare tra la gente» dice Raimondo Cacciotto
ALGHERO - Addio a Salvatore Scognamillo, figura di riferimento per varie generazioni di politici e imprenditori locali. Lunedì l´ultimo saluto ad Alghero, presso la chiesa della Mercede. Nelle parole del sindaco Raimondo Cacciotto il cordoglio dell'istituzione locale.

«Salvatore Scognamillo ha svolto un ruolo importante nella storia politica della città di Alghero. E' stato prima Assessore, poi Sindaco dal 1978 al 1980 e poi consigliere comunale fino al 1992. Abbiamo sempre apprezzato le sue doti umane prima che le sue indiscutibili capacità politiche: una persona equilibrata, sempre disponibile, con la discrezione che caratterizza le persone capaci e di buon senso. Era un ingegnere ed insegnante, imprenditore edile, militante politico di quelli innamorati della sua città. Era uno di quegli algheresi che amava stare tra la gente, a parlare la nostra lingua e a sostenere la nostra cultura. Ci mancherà uno come lui. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze» chiude Cacciotto.

«Ciao Tore, grazie per la tua amicizia e per il servizio alla nostra città, di cui sei stato sindaco e amministratore. E grazie anche per le belle chiacchierate in riva al mare. Ti piaceva interrogarci per recuperare - come un gioco - parole della nostra lingua algherese andate perdute. Si vedeva, anche da queste piccole cose, il tuo smisurato amore per la nostra città. Un grande abbraccio alla famiglia» le parole del già sindaco Mario Bruno.
8:30
Alghero saluta Tore Scognamillo
Già sindaco e figura di riferimento per varie generazioni di politici e imprenditori locali. Lunedì l´ultimo saluto ad Alghero, presso la chiesa della Mercede
