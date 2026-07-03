S.A. 16:10 Ambra inaugura Teatro Alghero Estate Inaugurazione nel segno di Stefano Benni: Ambra Angiolini mette in scena “La misteriosa scomparsa di W.” – venerdì 10 luglio alle 21.30 a Lo Quarter – con colonna sonora di Dardust





In scena quattro spettacoli diversissimi, che spaziano tra diversi registri, dalla leggerezza dell’ironia al pathos del dramma, incastonati nella ricca programmazione della città catalana e organizzati dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni, con il patrocinio e il sostegno del MiC/ Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio del Comune di Alghero e con il sostegno della Fondazione Alghero, e con il contributo della Fondazione di Sardegna. Inaugurazione nel segno di Stefano Benni: Ambra Angiolini mette in scena "La misteriosa scomparsa di W." – venerdì 10 luglio alle 21.30 a Lo Quarter – con colonna sonora di Dardust, disegno luci di Marco Filibek, scenografia di Chiara Modolo e creazioni artistiche di Cracking Art, costumi di Gentucca Bini, Hair Stylist GSC Extension Academy - Silvana Copes, foto di Serena Serrani, assistente alla regia Beatrice Cazzaro, produzione Teatro Carcano - Milano. ALGHERO - Storie epiche ed intriganti ritratti al femminile con un duplice omaggio a Fabrizio De André e Stefano Benni con la Rassegna di Teatro e Musica firmata CeDAC Sardegna per l’Estate 2026 ad Alghero: quattro titoli in cartellone dal 10 al 26 luglio a Lo Quarter, con protagonisti del calibro di Lina Sastri, Ambra Angiolini e Stefano Fresi oltre a una sapida e irriverente rilettura del mito con Il Terzo Segreto di Satira. Un viaggio tra le umane passioni tra pièces originali e riletture di classici, da "La misteriosa scomparsa di W." di Stefano Benni nella versione di Ambra Angiolini, un tragicomico "soliloquio di gruppo" dove l’attrice interpreta una donna moderna alla ricerca della propria identità, al recital "Dell’Amore, della Guerra e degli Ultimi", ispirato all’universo di Fabrizio De André, con Stefano Fresi e Cristiana Polegri (voce e sax), a "Maria Maddalena o della salvezza", da "Fuochi" di Marguerite Yourcenar, con un’intensa Lina Sastri in uno struggente racconto d’amore e perdizione, e infine una inedita "Iliade Open Mic", divertente Stand Up Comedy dove Achille, Ulisse, Elena e Paride rivelano la propria "verità", con la cifra ironica e graffiante de Il Terzo Segreto di Satira.