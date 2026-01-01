Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaTeatro › Andrea Scanzi al Verdi di Sassari
Cor 11:41
Andrea Scanzi al Verdi di Sassari
Novanta minuti di risate, spesso amare, per raccontare “la sconfinata pochezza di un governo composto per lo più da scappati di casa”. Mercoledì 13 maggio ore 21, al Teatro Verdi di Sassari, va in scena l’irresistibile monologo del giornalista, scrittore, autore e interprete teatrale
Andrea Scanzi al Verdi di Sassari

SASSARI - Dopo il successo di Renzusconi (2018) e Il cazzaro verde (2019-2020), Scanzi ritorna sul palcoscenico con un nuovo spettacolo di satira politica intitolato La sciagura - Cronaca di un governo di scappati di casa. Tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, Scanzi porta in scena uno spettacolo ribelle e irriverente, un’analisi tagliente del percorso politico di Giorgia Meloni, a metà strada tra informazione e indignazione:

«Rivendico pienamente il titolo di questo spettacolo. Ho le scatole piene del clima sussiegoso della stampa nei confronti della premier». Un governo che per la firma de Il Fatto è dunque una vera sciagura, disastroso e incongruente, le cui azioni vengono raccontate con una fulminante lettura a partire dalle criticità della destra e dall’evanescenza colpevole di una classe dirigente “oltremodo imbarazzante”. Scanzi ricorda nomi, fatti, situazioni e non risparmia nessuno: dalla seconda carica dello Stato La Russa (sic), all’esimio statista Donzelli (aiuto!), dai treni del ministro Lollobrigida ai quadri di Sgarbi.

Un irresistibile monologo ricco di musica, satira, fervore e pulsione civile, senza reticenze né sconti. Ci sono gli scivoloni seriali del ministro dell’istruzione Valditara e quelli del ministro della cultura Sangiuliano, le inchieste su Santanché e Delmastro, il capodanno letteralmente col “botto” del deputato Pozzolo e le tesi tragicamente oscurantiste del generale Vannacci. Spazio anche al ricordo di Paolo Borsellino (ignobilmente citato da questi governanti che con lui non c’entrano nulla) e alle canzoni di Gaber e Guccini (che Meloni ama, ma di cui evidentemente non ha capito nulla).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
2/5Una notte a Broadway, il musical al Teatro Verdi
30/4Teatri di Prima Necessità: ultimo appuntamento ad Alghero
30/4L´inchiesta di Pablo Trincia al Comunale di Sassari
29/4Il comico Antonio Ornano in scena al Verdi
29/4Torna Mur-Mur Teatro dedicata alle donne
28/4Il mito di Lindsay Kemp rivive al Civico di Sassari
26/4Successo per Ignazio Chessa e Fabio Loi a New York
21/4Ignazio Chessa a New York racconta la mafia
17/4La locandiera di Goldoni parla in algherese
13/4GenerAzioni con Giovanni Onorati
« indietro archivio teatro »
5 maggio
«Preoccupazione per l´impianto». Città Metropolitana assente
5 maggio
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
5 maggio
Lirica estiva al Forte della Maddalena



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)