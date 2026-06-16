Cor 8:21 Teatri di Barbagia per Orani e Orune Torna l’estate del teatro nel cuore della Sardegna, con la quinta edizione del Sardinia Teatro Festival, organizzato dalla compagnia teatrale I Barbariciridicoli: sta per iniziare infatti la terza edizione di Teatri di Barbagia, la rassegna che porterà il teatro dal vivo nei comuni di Orani e Orune, sempre con ingresso gratuito



ORUNE - Come da tradizione, a dare il via alla rassegna saranno gli spettacoli itineranti di Comare Vardetta & Co., le comari barbaricine dei Barbariciridicoli che porteranno allegria e risate tra la gente: venerdì 19 giugno alle ore 9:30 a Nuoro, mercoledì 1 luglio alle ore 9:00 a Orani e sabato 4 luglio alle ore 18:30 a Orune, tutte e tre le tappe si svolgeranno tra le vie dei rispettivi centri urbani. Ma questo è solo l’antipasto. Si accendono i riflettori per i primi spettacoli su palco della rassegna, con due appuntamenti che daranno il via alle rispettive stagioni locali.

Orani inaugura giovedì 2 luglio, alle ore 21:30 ai Giardini di Sofia, con "Sardi e Salvi", uno spettacolo proposto dai Barbariciridicoli che vede protagonista Nicola Cancedda, tra i più amati cabarettisti dell’isola. Un viaggio nella quotidianità sarda raccontato con ironia e affetto, attraverso personaggi, situazioni di vita comune e parodie musicali in chiave isolana. Uno show capace di far ridere e, tra una risata e l’altra, anche di far riflettere. Orune non è da meno, il 5 luglio, alle ore 21:30 nella palestra comunale in zona Cuccuru’e Teti, con "Comicissima", sempre a firma dei Barbariciridicoli, il one woman show con protagonista assoluta Marta Proietti Orzella, una delle attrici più versatili e brillanti del teatro sardo contemporaneo.

Accompagnata dalla chitarra di Luca Pauselli, Marta dà vita a un gustoso collage di sketch, macchiette, parodie e canzoni in cui attraversa tutte le sfaccettature della comicità — dall’umorismo alla satira, dall’improvvisazione al demenziale — con eleganza, energia e un trasformismo che non smette mai di sorprendere. Dopo ogni spettacolo si terrà come sempre "Gli artisti si raccontano", l’incontro degli artisti con il pubblico. L’ingresso agli eventi è gratuito, grazie al sostegno delle Amministrazioni comunali di Orani e Orune, dell’Assessorato della Cultura della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e del contributo di alcuni operatori privati.

