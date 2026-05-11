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Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloTeatro › Luca Bizzarri a luglio a Lo Quarter
S.A. 15:19
Luca Bizzarri a luglio a Lo Quarter
Con la sua ironia lucida e il suo sguardo tagliente, Bizzarri attraversa linguaggi politici, dinamiche dei social, costume e malcostume del nuovo millennio. Appuntamento a Lo Quarter il 4 luglio
Luca Bizzarri a luglio a Lo Quarter

ALGHERO - Il 4 luglio lo storico spazio di Lo Quarter ad Alghero ospita “Non hanno un amico dubbio”, il nuovo spettacolo di Luca Bizzarri ispirato al podcast e al libro “Non hanno un amico” editi da Chora Media, inserito nel cartellone dell’Alguer Summer Festival 2026 e parte della rassegna Frequenze, promossa da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Mister Wolf e Roble Factory.

Lo spettacolo nasce dalle micronarrazioni che hanno trasformato il podcast in un fenomeno di costume e in un osservatorio satirico permanente sulla comunicazione politica e sociale contemporanea, e nella sua versione teatrale si aggiorna seguendo il ritmo rapido della storia recente. Con la sua ironia lucida e il suo sguardo tagliente, Bizzarri attraversa linguaggi politici, dinamiche dei social, costume e malcostume del nuovo millennio, raccontando un presente in cui molti personaggi pubblici — osserva con sarcasmo — “non hanno un dubbio”, restituendo allo spettatore uno specchio comico e impietoso dei tempi.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di Frequenze, progetto culturale che unisce psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica con l’obiettivo di costruire un polo culturale innovativo in Sardegna: nato a Sassari e in espansione verso Alghero, Cagliari e il resto dell’isola, Frequenze promuove una visione inclusiva e dinamica capace di connettere comunità, linguaggi e identità diverse in un’unica rete regionale, valorizzando le specificità locali e contribuendo alla costruzione di un sistema culturale condiviso e in evoluzione.
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