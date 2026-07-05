Marco Vuchich 12:53 I dubbi di Luca Bizzarri a Lo Quarter Il comico genovese ha intrattenuto il pubblico con spunti comici, satira di costume ed esperienze personali toccanti e coinvolgenti.





Bizzarri racconta le proprie esperienze in cui ci si può tranquillamente immedesimare, dal rapporto tra genitori e figli, in cui non si capisce più chi deve imparare da chi, fino all’attuale situazione politica in cui regna l’ambiguità diffusa che è sotto gli occhi di tutti. Infine c’è il tema del tempo libero a disposizione di ognuno di noi, sfruttato nel peggiore dei modi, utilizzato per incanalare frustrazioni e odio attraverso quell’informe oceano melmoso costituito dall’ecosistema dei social. Prossimo evento nello spazio de Lo Quarter il 10 luglio, con Ambra Angiolini che porterà in scena "La misteriosa scomparsa di W", spettacolo tratto dal celebre e intenso monologo teatrale di Stefano Benni. ALGHERO – All’interno dell’Alguer Summer Festival, un ottimo Luca Bizzarri si è esibito nella serata di sabato 4 luglio nell’area eventi "Lo Quarter" con il suo nuovo spettacolo teatrale "Non hanno un dubbio". Lo show satirico, che l’attore sta portando in giro nelle principali città d’Italia, nasce dalla precedente idea sviluppata nel libro e poi podcast "Non hanno un amico", uno spaccato corrosivo delle principali abitudini del popolo italico in tutti i suoi strati sociali. Il tema principale dello spettacolo riguarda lo scontro/incontro tra diverse generazioni alle prese con nuovi problemi ed antiche ossessioni.