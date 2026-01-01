Cor 18:39

Amore tossico: Bruzzone al Quarter

"Questa è la storia di un amore che è morto. Ma non è morto per caso. È stato ucciso. E noi siamo qui per capire come". Lo spettacolo farà tappa per il tour estivo lunedì 10 agosto ad Alghero

Quando l’amore diventa una trappola mortale? Cosa trasforma una relazione in una prigione di angoscia? Cosa resta di un amore quando spegne l’identità, cancella i confini, sgretola l’autostima in un cortocircuito fatto di paura, umiliazione e dipendenza? "Amami da Morire" è un viaggio teatrale crudo e struggente nei meandri oscuri di una relazione che si traveste da amore, ma nasconde il volto del controllo, della dipendenza e della manipolazione.



Attraverso una narrazione che alterna momenti di seduzione magnetica e abissi di violenza emotiva, lo spettacolo mette in scena – come un’autopsia della mente della vittima e del carnefice – le tappe invisibili che conducono alla distruzione psicologica di chi ama troppo… e si perde inevitabilmente nel labirinto di narciso. Sullo sfondo, la figura disturbante del narcisista: affascinante, brillante, predatore. Al centro, la vittima: innamorata, devota, manipolata, lentamente svuotata e annichilita. Tra di loro, un legame tossico che si nutre di silenzi, colpa e illusione che verrà svelato, passo passo, durante lo spettacolo.



Lo spettacolo farà tappa per il tour estivo lunedì 10 agosto ad Alghero presso Largo Lo Quarter. Inserito nel cartellone di Alguer Summer Festival 2026 l’evento fa parte della rassegna Frequenze, ed è organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Mister Wolf e Roble Factory. Il progetto Frequenze si presenta come un festival ibrido che coniuga psicologia, divulgazione scientifica, prosa, comicità e musica, con l’obiettivo di promuovere un innovativo polo culturale in Sardegna.



L’iniziativa prende avvio a Sassari e si sviluppa progressivamente su scala territoriale, coinvolgendo Alghero, Cagliari e, in prospettiva, l’intera isola. Il progetto si fonda su una visione inclusiva e dinamica, volta a connettere realtà urbane e culturali differenti in un’unica rete di produzione e fruizione culturale. Attraverso il dialogo tra tradizione e contemporaneità, Frequenze mira a valorizzare le specificità locali, favorendo la costruzione di un sistema culturale condiviso.



In questo contesto, il progetto ambisce a diventare una piattaforma diffusa capace di rappresentare l’intero territorio regionale, promuovendo l’incontro tra comunità, linguaggi e identità diverse e contribuendo a rafforzare una visione unitaria e in evoluzione della Sardegna. "Amami da Morire" ispirato a dinamiche reali e arricchito da contenuti psicologici e criminologici, non è solo uno spettacolo: è un percorso di consapevolezza che porta lo spettatore a rispondere ad una domanda cruciale: “Se questo è amore… perché mi fa così male?”.