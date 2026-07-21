Cor 8:45

La cultura in borgata, un vero successo

Conclusa la rassegna teatrale/musicale Una tarda al burg / Una sera al borgo organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer e dall’associazione Impegno Rurale





Grazie a questo accordo tra istituzioni pubbliche e associazioni, per quattro giorni, Santa Maria La Palma è diventata un luogo di incontro, partecipazione e produzione artistica; infatti, la rassegna ha trasformato la borgata algherese in un piccolo palcoscenico di emozioni condivise, confermando ancora una volta quanto la cultura, quando arriva nei luoghi della quotidianità, sappia generare partecipazione, bellezza e senso di comunità. Le quattro serate hanno visto esibirsi artisti di alto profilo, capaci di proporre performance teatrali e musicali di grande qualità, apprezzate da un pubblico numeroso e attento. L’intensità delle interpretazioni, la cura dei linguaggi e la capacità di dialogare con il contesto hanno confermato la solidità del progetto e la sua vocazione a generare cultura accessibile, diffusa e inclusiva.



Fondamentale l’ospitalità degli abitanti e degli amici di Santa Maria La Palma, che hanno accolto la rassegna con disponibilità e spirito collaborativo, contribuendo a creare un ambiente favorevole alla partecipazione e alla condivisione. La risposta del pubblico, ampia e calorosa, testimonia la necessità di investire in iniziative che portino la cultura nei luoghi della quotidianità, favorendo la coesione sociale e la valorizzazione delle identità locali. Secondo Pino Tilloca, presidente dell’Obra Cultural, Una tarda al burg / Una sera al borgo si inserisce pienamente nelle linee di sviluppo culturale da noi condivise con gli enti partner, promuovendo la diffusione della lingua e della cultura catalana di Alghero, la crescita delle realtà artistiche del territorio e la creazione di nuove opportunità di fruizione culturale per le comunità dei borghi rurali. «Questa rassegna - conclude Tilloca - rappresenta un modello di intervento culturale replicabile e sostenibile, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, realtà associative e comunità locali. L’iniziativa conferma l’importanza di investire nella cultura come strumento di inclusione, partecipazione e sviluppo territoriale, contribuendo alla costruzione di un ecosistema culturale diffuso e radicato nei borghi rurali».

ALGHERO - Sabato scorso, con l’ultima serata denominata "Tres veus, una llengua", che ha visto protagonisti gli studenti dell’Escola de alguerés "Pasqual Scanu", si è conclusa la rassegna teatrale/musicale Una tarda al burg / Una sera al borgo organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer e dall’associazione Impegno Rurale confermando il valore strategico di portare la cultura nei borghi e nelle periferie, rafforzando il ruolo della comunità come protagonista attiva della vita culturale del territorio. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno e la collaborazione di Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna, Comune di Alghero, Plataforma per la Llengua, Centre Cultural "Antoni Nughes" e Teatro d’Inverno.