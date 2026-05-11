S.A. 13:50 Il matematico Odifreddi al Teatro Verdi di Sassari L’appuntamento è il 26 maggio al Teatro Verdi: un confronto tra scienza e arte nato dalla preziosa collaborazione con il pianista e compositore sardo Claudio Sanna, che lo accompagnerà al pianoforte



SASSARI - È una celebrità del mondo accademico, docente di Logica all'Università di Torino,

autore di best-seller, saggista, divulgatore raffinato e imprevedibile, volto mediatico e affabulatore

d’eccezione. In due parole: Piergiorgio Odifreddi. Il matematico più “impertinente” d’Italia sarà a

Sassari il 26 maggio per un evento che promette di scardinare i confini tra rigore logico e

creatività artistica, esplorando il legame millenario che unisce l’astrazione delle cifre all’armonia

delle note. L’appuntamento è alle 20.30 al Teatro Verdi, dove il genio di Odifreddi si scatenerà nel

presentare al pubblico “Bach, Webern e i numeri, tra musica e matematica”, un confronto tra

scienza e arte nato dalla preziosa collaborazione con il pianista e compositore sardo Claudio

Sanna.



Originario di Ossi, Sanna è un nome noto a livello internazionale per il suo talento, la capacità

espressiva e il virtuosismo non convenzionale. Il sodalizio tra i due è nato nel 2023 grazie

all'Orchestra da Camera di Mantova, che ha permesso alla coppia di debuttare in un luogo caro

alla storia della musica, il Teatro Bibiena (dove si esibì anche il giovane Mozart), riscuotendo un

clamoroso sold out. La fortunata esperienza è ora impreziosita e replicata appositamente per il

pubblico sassarese. Odifreddi guiderà i presenti in un viaggio nel tempo che, a partire dagli antichi greci e dall'intuizione di Pitagora sulla relazione tra suoni e numeri (le proporzioni), incontrerà Bach, Haydn, Mozart e porterà gli spettatori fino alle avanguardie del Novecento e alla musica contemporanea, toccando le ricerche di Schoenberg e, in particolare, di Anton Webern.