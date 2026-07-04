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S.A. 16:30
Letture al tramonto alla Pietraia
Gli incontri di "Letture al Tramonto" prevedono 10 interpreti che si autopresentano con i loro brani della durata di 3 minuti ciascuno. Appuntamento il 9 luglio presso il sito archeologico "Su Cuguttu"
Letture al tramonto alla Pietraia

ALGHERO - Giovedì 9 Luglio alle ore 20:00 ci sarà il terzo incontro di "Letture al Tramonto" presso il sito archeologico "Su Cuguttu" nel quartiere della Pietraia. Il format di questi incontri teatrali, letterari e poetici è ideato da Ignazio Chessa Lo Teatrí , insieme al gruppo teatrale "La Compagnia de’ Tali", nato dai laboratori teatrali che Chessa tiene all’UTE - Università delle Tre Età. Lo scorso anno la location per questi incontri era il Cantar e quest’anno il sito archeologico è stato scelto dopo che Chessa lo aveva visitato grazie a "Monumenti Aperti", iniziativa scelta dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo n. 2, plesso di Via Malta, per formare i loro giovani Ciceroni.

Gli incontri di "Letture al Tramonto" prevedono 10 interpreti che si autopresentano con i loro brani della durata di 3 minuti ciascuno, per permettere a tutti di esprimersi e di parlare anche del brano scelto al pubblico presente. I primi due incontri hanno ospitato un pubblico attento e propositivo e qualcuno, stimolato dall’esperienza, si è candidato per diventare protagonista dell’appuntamento successivo.

Tra i brani, anche autoprodotti, si sono alternati autori come Trilussa, Deledda, Jodorowsky, Kavafis, Chiara, Benni, Chianese, Valentin e tanti altri. Gli interpreti dei primi due appuntamenti sono: Graziella Massi, Pietrina Fais, Marilena Romeo, Tiziana Lenci, Pere Luìs Alvau, Giovanni Mario Caria, Ingrid Crabuzza, Giorgio Sedda, Giuseppe Fais, Fabrizio Chiccoli, Giulia Lombardo, Marilena Acciaro, Caterina Meloni, Ietta Are, Mariangela Masala, Fanny Negretti. L’intento di questo progetto è quello di valorizzare un luogo di grande pregio, penalizzato solo perché non è proprio al centro della città (per partecipare inviare whats app al 3385983083 indicando nome, cognome, testo e autore e durata).

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