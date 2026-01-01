S.A. 15:59 Cyrano ospita la poetessa Speranza Serra La poetessa sarà ad Alghero venerdì 27 marzo ospite della rassegna Llibres llibres per presentare la sua raccolta di poesie "Dal sogno a sera"



ALGHERO - Venerdì 27 marzo Speranza Serra sarà ad Alghero (Libreria Cyrano, ore 18,30) ospite della rassegna Llibres llibres per presentare la sua raccolta di poesie "Dal sogno a sera" appena pubblicata dalle edizioni Eretica. Dialogherà con l'autrice il giornalista Paolo Ardovino. Speranza Serra, autrice di poesie, diari, racconti e testi teatrali, ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie, Oltre la stanza, nel 2023, presso la casa editrice Eretica. Dal sogno a sera è la sua nuova silloge poetica. La silloge si articola in tre movimenti, come una giornata che diventa metafora dell’esistenza. Il primo – dall’alba al mezzogiorno – si apre con risvegli inquieti, notti faticose, sogni che affiorano come presagi.



Dal buio si torna alla luce, ma la realtà diurna può essere altrettanto spaventosa. Nel cuore del giorno si affaccia la vita quotidiana, con la sua fatica e le sue consolazioni: il riposo dell’anima nei piccoli gesti, nel dialogo con il mondo vegetale e animale, nella parola poetica in ascolto. Segue il tempo degli amori irrisolti, a volte tossici: ferite del passato che ancora bruciano nel presente. L’illusione di trovare altrove compimento si consuma nella maturità, lasciando il corpo nudo in attesa di una carezza che non arriva.



Infine, nel pomeriggio inoltrato, quasi sera, la donna giunge a un disincanto consapevole, e trova le parole per dirlo. La raccolta si chiude con uno sguardo rinnovato sul mondo, nel tentativo fragile ma necessario di una poesia civile, dove l’io si fa voce di un’esperienza al tempo stesso intima e collettiva. Llibres Llibres è parte degli eventi del festival Dall'altra parte del mare che è organizzato dall'Associazione Itinerandia e dalla Libreria Cyrano e patrocinato e sostenuto dal Comune di Alghero e dalla Regione Sardegna.



Nella foto: Speranza Serra