Cor 11:09 Dia Mundial de la Poesia 2026 a l´Alguer Sabato 21 marzo si celebra ad Alghero la Giornata Mondiale della Poesia con una serata organizzata dall’Ufficio di Alghero del Governo della Generalitat de Catalunya, dalla Consulta Cívica per le Politiche Linguistiche del Catalano di Alghero, dalla Libreria Il Labirinto, dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero



ALGHERO - L’evento si terrà presso la sala conferenze del Quarter, alle 18.30. Quest’anno la serata poetica sarà dedicata al poeta maiorchino Blai Bonet e alla poetessa algherese Maria Chessa Lai. La Institució de les Lletres Catalanes dedica l’edizione 2026 della Giornata Mondiale della Poesia a Blai Bonet, una delle voci più singolari della letteratura catalana contemporanea. Come di consueto, la poesia selezionata è stata tradotta in diverse lingue e verrà letta simultaneamente in vari luoghi dei territori di lingua catalana.



La Giornata Mondiale della Poesia vuole essere una festa della cultura e della parola. Nel caso di Alghero rappresenta anche uno strumento di promozione e tutela della lingua e della cultura catalana della città. Tutte le persone interessate a partecipare con la lettura di una poesia in catalano di Alghero o in qualsiasi altra lingua possono scrivere a alguer@gencat.cat.



Blai Bonet (Santanyí, 1926 – 1997) è una delle figure più importanti della letteratura catalana del XX secolo. Poeta, romanziere e saggista, la sua opera si distingue per la grande forza espressiva e per una profonda riflessione sull’esistenza umana. Tra i suoi libri più noti figurano Cant espiritual, L’Evangeli segons un de tants e El poder i la verdor.



Maria Chessa Lai. La serata ricorderà anche la figura della poetessa Maria Chessa Lai (Monti, 1922 – Alghero, 2012), maestra e autrice molto amata in città. Arrivata ad Alghero nel 1945, adottò l’algherese come lingua di creazione poetica. Vincitrice per tre volte del Premio Ozieri, è considerata una delle voci più rappresentative della poesia contemporanea in catalano di Alghero.