Cor 12:00 Luca Scognamillo: 123 studenti protagonisti Si è svolta giovedì 23 aprile, nella suggestiva cornice del Cinema Miramare di Alghero, la cerimonia di premiazione della 12ª edizione del Concorso “Luca Scognamillo”, un appuntamento ormai consolidato e sempre più partecipato nel panorama scolastico cittadino



ALGHERO - Ben 123 ragazzi hanno preso parte all’iniziativa, sfilando sul palco per ricevere attestati, premi, targhe e medaglie davanti a un pubblico numeroso e attento, composto da compagni, docenti e familiari. Negli ultimi anni il concorso ha conosciuto una crescita significativa, sia in termini di partecipazione che di coinvolgimento delle scuole, con un’adesione sempre più ampia anche da parte degli istituti tecnici e professionali: un segnale importante, che conferma quanto il bisogno di espressione e creatività attraversi tutte le realtà scolastiche. La manifestazione, presentata come ogni anno dalla professoressa Vannina Oggiano, che ne cura con grande attenzione anche l’organizzazione, si è svolta con ritmo fluido e partecipazione costante, accompagnando il pubblico in un percorso intenso e coinvolgente.



Fondamentale anche il contributo dei referenti di plesso, grazie ai quali è stato possibile coinvolgere un numero così significativo di studenti, favorendo la partecipazione attiva delle diverse realtà scolastiche del territorio: per l’IPSAR e ITI Graziana Zisa, per l’IPIA Barbara Spano, per l’Istituto Roth Monica Ulgheri, per il Liceo Artistico Anna Murgia ed Efisio Niolu, per il Liceo Manno Anna Murgia e per il Liceo Scientifico Flaviana Sias. Promosso con l’obiettivo di dare voce alla creatività giovanile, il concorso ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori di Alghero nelle sezioni poesia, racconto, arte e canzone, offrendo loro uno spazio autentico di espressione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, ha visto anche quest’anno il prezioso contributo della Fondazione, che ha donato ai partecipanti il volume “Gaudì a l’Alguer”, gesto concreto di attenzione verso i giovani e la cultura.



Un sentito ringraziamento va inoltre al Cinema Miramare, che da tre anni accoglie la manifestazione, mettendo a disposizione uno spazio capace di ospitare un pubblico numeroso e dimostrando, ancora una volta, sensibilità e vicinanza al mondo dei ragazzi. Ad aprire l’evento è stato un momento di grande intensità: dopo la proiezione di un video dedicato a Luca, accompagnato in sottofondo da un brano per chitarra composto ed eseguito da Sebastiano Deriu appositamente per lui, e la lettura della poesia “Per i miei versi”, recitata da Sofia D’Ambrosio (classe 4ª F, Istituto Tecnico Turistico A. Roth), la studentessa Debora Fermo, del Liceo Scientifico Fermi, ha portato in scena un monologo, scritto e interpretato da lei, dedicato a Luca. Un intervento toccante e profondo, in cui Debora ha voluto ringraziare Luca pur non avendolo mai conosciuto, raccontando come sia possibile sentire e comprendere una persona attraverso la sua parola. Un messaggio forte, capace di restituire il senso più autentico del concorso: la poesia come ponte tra le persone, oltre il tempo.



A rendere ancora più intensa l’atmosfera, il contributo musicale di Andrea Ibba, che con la sua tastiera Roland ha accompagnato la lettura delle poesie di Luca, e quello scenografico e tecnico curato da Diego Riu, che insieme alle sue assistenti Alessandra Adezovic (3ª A MAN IPIA) e Ilaria Carta (3ª A MAN IPIA) ha saputo illuminare e valorizzare la mattinata. Fondamentale anche il lavoro della commissione, composta da: Sezione poesia, racconto breve, canzone: Enza Castellaccio, Mariolina Cosseddu, Massimiliano Fois, Antonello Colledanchise, Francesca Manca, Cristian Augusto Grosso, Angela Nuvoli, Amalia Nuvoli, Andreina Uldanck. Sezione arte: Mariolina Cosseddu, Massimiliano Caria. Di seguito i premiati.



Sezione Poesia

1° premio: Michela Giagheddu (5ª G, Liceo Artistico F. Costantino)

2° premio ex aequo: Karol Tidore (2ª H, Liceo Linguistico G. Manno)

2° premio ex aequo: Sabrina Dore (5ª G, Liceo Artistico F. Costantino)

3° premio: Diego Riu (3ª A IPIA)

Menzioni di merito:

Adelaide Valmaggia, Sara Piras, Alessandra Giovanna Adzovic, Denis Joan Mote.



Sezione Arte

1° premio: Veronica Adzovic (3ª G, Liceo Artistico F. Costantino)

2° premio: Claudio Asara (4ª G, Liceo Artistico F. Costantino)

3° premio: Valerie Quintilio (4ª H, Liceo Linguistico G. Manno)

Menzioni:

Verdiana Tilocca, Raffaela Natale, Piki (Trova).



Sezione Racconto

1° premio: Sofia Tedde (4ª A, Liceo Classico G. Manno)

2° premio: Giada Sanna (5ª G, Liceo Artistico F. Costantino)

3° premio: Ariel Roberto De Leon Dellachiessa (4ª F, Istituto Tecnico A. Roth)

Menzioni di merito:

Celeste Sofia Nieddu, Luca Sanna, Yannick Muglia, Zoe Fanciulli.



Sezione Canzone

Premio: Gai Petru Alexandru (5ª A, Liceo Linguistico G. Manno)

La manifestazione si conferma così non solo come un concorso, ma come un’esperienza collettiva capace di unire generazioni, emozioni e linguaggi diversi, mantenendo vivo, attraverso i ragazzi, il messaggio e la sensibilità di Luca Scognamillo.