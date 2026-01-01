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Cor 9:01
Torna il Concorso “Luca Scognamillo”
Giunto alla sua 12ª edizione, il concorso costituisce un appuntamento che negli anni è cresciuto insieme ai giovani, dando spazio alla loro sensibilità: Il sogno di un ragazzo può diventare voce per tanti
Torna il Concorso “Luca Scognamillo”

ALGHERO - Giunto alla sua 12ª edizione, il concorso costituisce un appuntamento che negli anni è cresciuto insieme ai giovani, dando spazio alla loro sensibilità, alla loro creatività e alla loro voglia di esprimersi attraverso la scrittura, l’arte e la musica.

Il concorso, voluto dalla famiglia del poeta algherese, e istituito in collaborazione con il Liceo Classico e Linguistico G. Manno, sotto la presidenza del Dirigente prof. Nicola Salvio, è dedicato agli studenti delle scuole superiori cittadine e nasce con il proponimento di custodire e far vivere nel tempo l’eredità poetica di Luca. Quest’anno, sono 122 gli studenti partecipanti al concorso, patrocinato dall’ Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Alghero.

La Cerimonia di Premiazione, che si svolgerà giovedì 23 Aprile, presso il Cinema Miramare, alle ore 10.30, rappresenterà, come sempre, un momento di incontro, emozione e condivisione, ove le parole diventano luce e i sogni trovano spazio.
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