S.A. 13:34
Premio Dessì: nuovo Bando 2026
Il Premio Dessì si articola in due sezioni, Narrativa e Poesia, ed è riservato a opere in lingua italiana pubblicate dopo il 31 gennaio 2025
VILLACIDRO - Con la pubblicazione del Bando 2026 prende ufficialmente il via la nuova edizione del Premio Letterario Giuseppe Dessì, il concorso letterario più longevo della Sardegna. Il bando disciplina la partecipazione alla quarantunesima edizione del Premio, la cui cerimonia di premiazione si terrà in autunno a Villacidro, cittadina del sud della Sardegna profondamente legata alla vita e all’opera di Giuseppe Dessì e sede della Fondazione a lui intitolata. Il Premio Dessì si articola in due sezioni, Narrativa e Poesia, ed è riservato a opere in lingua italiana pubblicate dopo il 31 gennaio 2025.

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 16 maggio 2026. La selezione delle opere candidate è affidata a una qualificata giuria presieduta da Anna Dolfi, tra le massime studiose dell’opera di Dessì e alla guida del Premio dal 2010. L’edizione 2026 registra un avvicendamento nella composizione della giuria, con l’ingresso di Francesca Sforza, giornalista e scrittrice, direttrice di Tuttolibri, il supplemento culturale settimanale del quotidiano La Stampa. Accanto a lei, completano la giuria i docenti universitari Duilio Caocci, Gino Ruozzi e Nicola Turi, il poeta e critico letterario Giuseppe Langella, la linguista e scrittrice Francesca Serafini, il romanziere e bibliotecario Fabio Stassi, oltre a un membro in rappresentanza della Fondazione Dessì.

Alla giuria spetterà il compito di selezionare dapprima i sei finalisti (tre per ciascuna sezione) e successivamente di proclamare i due vincitori assoluti. Oltre ai riconoscimenti per le sezioni Narrativa e Poesia, sarà assegnato il Premio Speciale della Giuria, attribuito a un autore o a un’opera anche al di fuori del concorso. Ai vincitori delle due sezioni e del Premio Speciale della Giuria sarà conferito un premio di 5.000 euro; ai finalisti delle sezioni Narrativa e Poesia sarà assegnato un premio di 1.500 euro. Completa il quadro dei riconoscimenti il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna, destinato a una personalità del panorama culturale e artistico contemporaneo.
