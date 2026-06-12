S.A. 13:28 Serata omaggio ad Olmedo per Antonicu Pinna Neria De Giovanni, direttora editoriale della Nemapress, coordinerà la serata e dialogherà con Angela Pinna, figlia del poeta scomparso, che ha firmato la curatela e l’introduzione al libro



OLMEDO - Col patrocinio del Comune di Olmedo, domenica 14 giugno alle ore 18 presso l’Auditorium comunale si terrà la presentazione del libro Poesias di Antonicu Pinna (Nemapress Edizioni), alla presenza del sindaco di Olmedo Toni Faedda. Neria De Giovanni, direttora editoriale della Nemapress, coordinerà la serata e dialogherà con Angela Pinna, figlia del poeta scomparso, che ha firmato la curatela e l’introduzione al libro. Salvatore Pinna, leggerà alcune poesie del padre, con l’accompagnamento musicale di Leonardo Isoni.