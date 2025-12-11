Cor 15:21 Òmnium Cultural, corso recitazione in algherese Si tratta di un laboratorio pratico, basico, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti in un lavoro attivo e propedeutico alla messa in scena di testi scelti nel vasto panorama degli autori algheresi d’ogni tempo



ALGHERO - L'Òmnium Cultural de l’Alguer organizza per l’anno 2026 un corso di recitazione in algherese. Si tratta di un laboratorio pratico, basico, durante il quale i partecipanti saranno coinvolti in un lavoro attivo e propedeutico alla messa in scena di testi scelti nel vasto panorama degli autori algheresi d’ogni tempo. È un corso di complessive 30 ore, con incontri di un'ora e mezza una volta la settimana (si chiede solamente una quota di iscrizione di 30 euro) ed è aperto a tutti. Il corso si terrà nella sede di Òmnium Cultural, in Via A. La Marmora 64 e verrà tenuto da Elisabetta Dettori, già presente nel mondo della rappresentazione teatrale. Gli interessati possono scrivere al seguente indirizzo: omnium.alguer@gmail.com.