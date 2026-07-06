Barca di 9 metri affonda a Punta Negra

Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, disponendo l’uscita della motovedetta CP 871 della Guardia Costiera di Alghero. L’unità navale ha raggiunto il punto dell’emergenza in pochi minuti, nonostante il mare agitato e il forte vento che rendevano particolarmente complesse le operazioni.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato che il natante, un cabinato di circa 9 metri, stava rapidamente imbarcando acqua ed era prossimo all’affondamento. Con prontezza e professionalità, l’equipaggio della motovedetta ha tratto in salvo il proprietario dell’unità, unico occupante a bordo, mettendolo immediatamente in sicurezza. Contestualmente sono stati esperiti tutti i possibili tentativi per preservare il natante che, tuttavia, a causa dell’entità delle vie d’acqua e delle pessime condizioni meteomarine poco dopo è affondato. Ultimate le operazioni di soccorso, il personale della Guardia Costiera ha effettuato i necessari sopralluoghi nello specchio acqueo interessato dall’evento, accertando l’assenza di tracce di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti. Allo stato, pertanto, non sono stati rilevati fenomeni di inquinamento marino riconducibili all’affondamento dell’unità.





Nel corso della giornata di domani saranno effettuati ulteriori sopralluoghi tecnici propedeutici alle operazioni di recupero del natante affondato, al fine di individuare le modalità di intervento più idonee a garantire che le attività si svolgano in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente marino. L’episodio conferma l’importanza della tempestiva attivazione dei soccorsi e della costante prontezza operativa della Guardia Costiera, quotidianamente impegnata nella salvaguardia della vita umana in mare. Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V (CP) Gianluca De Luca, rinnova l’invito a tutti i diportisti ad affrontare la navigazione con il massimo senso di responsabilità.





Prima di prendere il mare è fondamentale consultare i bollettini meteo-marini e verificare che le condizioni previste siano compatibili con la navigazione programmata. È altresì indispensabile effettuare un accurato controllo dell’unità, verificando l’efficienza del motore, degli impianti di bordo e delle dotazioni di sicurezza. Una corretta manutenzione del mezzo, unitamente a un’attenta valutazione delle condizioni meteomarine, rappresenta il primo e più efficace presidio per la sicurezza della navigazione e contribuisce a prevenire situazioni di emergenza che possono mettere a rischio la vita delle persone in mare.



