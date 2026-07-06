«Sconcerto all’Ecocentro, fatti incresciosi»

. Così Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini del gruppo di Forza Italia.

«Qualora i fatti venissero accertati, emergerebbe un atteggiamento di protervia istituzionale che non può e non deve trovare spazio nell’Amministrazione comunale di Alghero. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di esercitare il proprio ruolo con autorevolezza, mai con arroganza, nel pieno rispetto dei cittadini, dei lavoratori e delle regole. Esprimiamo, inoltre, la nostra più convinta solidarietà agli operatori dell’ecocentro, che stanno già vivendo una fase particolarmente delicata nei rapporti di lavoro con la società che gestisce il servizio di igiene urbana. Se quanto denunciato fosse confermato, sarebbe ancora più grave che, oltre alle difficoltà che quotidianamente affrontano nello svolgimento del proprio lavoro, debbano subire anche comportamenti che rassomigliano più a veri e propri atti di bullismo istituzionale che a semplici manifestazioni di arroganza. Ai lavoratori sono dovuti rispetto, educazione e riconoscimento del ruolo fondamentale che svolgono al servizio della comunità, non atteggiamenti intimidatori o prevaricatori. Per questo chiediamo al sindaco Cacciotto di accertare con la massima tempestività quanto accaduto. Qualora i fatti venissero confermati, riteniamo che debba assumere un provvedimento chiaro ed esemplare: la revoca dell’incarico assessoriale. Sarebbe il segnale più tangibile che il Comune di Alghero non tollera comportamenti incompatibili con il decoro e la dignità delle istituzioni» .



