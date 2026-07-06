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Alghero e Plastic Free insieme per l’ambiente

ALGHERO - Rafforzare la tutela dell’ambiente, promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dell’inquinamento da plastica e coinvolgere attivamente la comunità nella cura del territorio. Sono questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Comune di Alghero e dall’associazione Plastic Free, firmato dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dalla referente comunale dell’associazione Rossella Uda. L’accordo nasce con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra il Comune e Plastic Free, associazione di volontariato impegnata a livello nazionale nella salvaguardia dell’ambiente e nel contrasto all’inquinamento da plastica, creando un canale diretto di comunicazione e collaborazione per favorire lo sviluppo delle attività di volontariato sul territorio e accompagnare Alghero nel percorso verso il riconoscimento di Comune Plastic Free.





«La collaborazione dei cittadini è fondamentale per contribuire alla tutela dell’ambiente e alla diffusione di una cultura sempre più attenta al rispetto degli spazi in cui viviamo - sottolinea il Sindaco Raimondo Cacciotto -. Come Amministrazione stiamo lavorando per dare risposte strutturali, a partire dalla piena e definitiva attuazione del nuovo appalto di igiene urbana che ci consentirà di migliorare sensibilmente la qualità e l’efficienza del servizio. L’associazionismo rappresenta una forza determinante, capace di affiancare le istituzioni e di fare concretamente la differenza sul territorio. Questo Protocollo ci permette di rafforzare un percorso di responsabilità condivisa, coinvolgendo sempre più persone, a partire dalle giovani generazioni, nella tutela dell’ambiente e nella costruzione di una città più consapevole e rispettosa del bene comune». Numerose le attività previste dal Protocollo: Plastic Free estenderà sul territorio le proprie iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, attraverso attività online e sul campo, con l’obiettivo di informare i cittadini, promuovere comportamenti virtuosi e incentivare forme di cittadinanza attiva. Particolare attenzione sarà dedicata alle iniziative concrete di cura e tutela del territorio, attraverso l’organizzazione di appuntamenti di pulizia ambientale e passeggiate ecologiche, che offriranno ai cittadini la possibilità di partecipare direttamente alla salvaguardia degli spazi pubblici e naturali.





«Ringraziamo Plastic Free e tutti i suoi volontari per l’impegno e la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione. La tutela dell’ambiente richiede certamente servizi efficienti e interventi strutturali, ma anche un importante lavoro culturale, capace di promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza. Le attività nelle scuole, le iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto dei cittadini rappresentano strumenti preziosi per diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente e del bene comune» aggiunge l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva. Il Protocollo prevede inoltre lo sviluppo di attività di educazione ambientale nelle scuole, rivolte alle giovani generazioni, e l’organizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione attraverso stand e appuntamenti dedicati alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità e della riduzione dell’inquinamento da plastica. La collaborazione comprenderà anche un’attività di monitoraggio del territorio, attraverso la segnalazione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, e l’affiancamento dell’Amministrazione nel percorso e nelle azioni propedeutiche alla candidatura di Alghero al riconoscimento di Comune Plastic Free.