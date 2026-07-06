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Sant’Agostino, nuovi lavori nella piazza

Dopo le polemiche sulla lentezza delle opere ad Alghero, dal comune la precisazione: Rigenerazione urbana di Largo Nunzio Costantino, incremento delle opere nei sottoservizi. Riorganizzazione delle reti idriche e fognarie, elettriche e telefoniche nel sottosuolo della piazza

ALGHERO -

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I lavori in corso, affidati alla ditta Mascia Danilo Giuseppe Srl di Cabras, hanno un valore complessivo di 450 mila euro e prevedono la riqualificazione del verde, con messa a dimora di nuovi alberi ed essenze, la creazione di percorsi pedonabili e carrabili, di un nuovo sistema di illuminazione e di arredi al fine di creare uno spazio polivalente, funzionale alle necessità del quartiere. A ciò si aggiunge quindi la completa riorganizzazione delle reti nel sottosuolo della piazza. «Un lavoro complesso – fa sapere l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – che richiede attenzione e un quadro conoscitivo dello scenario del sottosuolo che i nostri uffici hanno rielaborato, data l’assenza di planimetrie. Si sta inoltre lavorando sulle infrastrutture logore, evitando allo stesso tempo di creare disservizi ai residenti. Ma si tratta di interventi importanti, risolutivi, prima di proseguire con le opere previste» .





Parallelamente, l’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha già avviato la progettazione dei lotti successivi, che interesseranno la chiesa di Sant’Agostino e il suo sagrato, il ridisegno della viabilità di via Carrabuffas e, successivamente, largo Guillot, largo Era e le altre aree coinvolte. Il progetto riguarda la riqualificazione complessiva dello spazio pubblico in un’ottica di sostenibilità ambientale e qualità urbana: pavimentazioni drenanti, incremento del verde e delle alberature, nuovi spazi pedonali, riassetto della sosta, nuova illuminazione pubblica e un’attenzione molto forte ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione, con un importante lavoro sull’abbattimento delle barriere architettoniche.



«I lavori del primo lotto del progetto di rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Agostino nel cantiere aperto a fine maggio nell’area di Largo Nunzio Costantino procedono con nuovi elementi di riqualificazione destinati ad arricchire ulteriormente il progetto. Oltre alle preventivate lavorazioni da progetto, il sottosuolo dell’ampia area oggetto del restyling sarà completamente riattualizzato con il totale rifacimento delle reti idriche, fognarie, di illuminazione, di telefonia, gas e rete elettrica. Senza aggravare il bilancio dell’appalto e restando all’interno del quadro economico, gli uffici tecnici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici sono riusciti ad intervenire con lavori di riconversione completa delle reti realizzate negli anni cinquanta all’epoca delle costruzioni degli edifici popolari nel quartiere e oggetti di vari rattoppi realizzati negli anni a seguire. Le intrusioni degli apparati radicali delle essenze arboree circostanti hanno poi fatto il resto. Non dovrebbero tuttavia verificarsi eccessivi ritardi nella conclusione di lavori, preventivati per la fine dell’anno»