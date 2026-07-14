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Cor 8:08
Sassari: auto in fiamme in via Paganini
Incendio nella notte. All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere le fiamme che purtroppo avevano già avvolto gran parte della vettura
Sassari: auto in fiamme in via Paganini

SASSARI - Questa notte alle 03.00 circa, una squadra dei vigili del fuoco di Sassari è stata chiamata ad intervenire in via Paganini per un incendio autovettura. All’arrivo sul posto la squadra ha provveduto ad estinguere le fiamme che purtroppo avevano già avvolto gran parte della vettura. Sul posto oltre ai pompieri, anche una pattuglia della Polizia di Stato. In fase di accertamento le cause del rogo.
26/5/2026
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