Cor 19:21 La grande boxe al centro di Sassari Sabato 18 luglio, in Largo Gazometro (Corso Vico), il ring verrà allestito nel cuore pulsante e più antico della città, portando lo sport dove raramente arriva: nelle strade, tra la gente, nei luoghi che la città vive ogni giorno



SASSARI - Per il secondo anno consecutivo, la boxe olimpica esce dalle palestre e conquista il centro storico di Sassari. Sabato 18 luglio, in Largo Gazometro (Corso Vico), il ring verrà allestito nel cuore pulsante e più antico della città, portando lo sport dove raramente arriva: nelle strade, tra la gente, nei luoghi che la città vive ogni giorno. La manifestazione è organizzata dal Boxing Team Erittu, realtà sportiva e sociale che nasce e opera a Latte Dolce, uno dei quartieri più complessi di Sassari. Da anni il Boxing Team Erittu lavora sul campo, portando lo sport dove serve di più: nei contesti difficili, tra i ragazzi che hanno meno opportunità, trasformando la palestra in un presidio educativo prima ancora che sportivo.



Portare oggi la boxe nel centro storico non è un caso: è la naturale prosecuzione di un lavoro che si fa ogni giorno nelle periferie e nei quartieri più fragili della città, con la stessa missione — dare struttura, disciplina e futuro attraverso lo sport. L’evento gode del patrocinio del Comune di Sassari, del Comitato Regionale FPI Sardegna, ed è sostenuto da ENDAS – Ente Nazionale Sportivo Italiano con il contributo di Fondazione di Sardegna e la collaborazione del Bar Copacabana.



Sul ring si sfideranno atlete e atleti provenienti da società di tutta la Sardegna, in una card di 10 incontri. Si parte con lo Sparring-Io, attività ludico-sportiva del Settore Giovanile della Federazione Pugilistica Italiana, riservata alle categorie Canguri e Allievi (10-13 anni): un confronto tecnico basato sul "pugilato di touche", senza contatto pieno, pensato per avvicinare i più giovani alla boxe in totale sicurezza. Seguiranno gli incontri delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 ed Elite. Portare un ring in centro storico significa anche restituire a quelle strade — spesso raccontate solo attraverso il disagio — un’altra narrazione possibile: quella di una comunità che si allena, si rispetta, e costruisce insieme, a partire proprio da chi in quella difficoltà ci vive ogni giorno. La serata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi delle autorità presenti, prima di dare spazio agli incontri sul ring. Ingresso libero.