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Cor 19:38
Dall’alba in fila per il medico di famiglia
Tensione e nervosismo alle stelle in Via Degli Orti ad Alghero, dove centinaia di utenti si sono ritrovati dall’alba in attesa per la scelta del medico di famiglia
Dall’alba in fila per il medico di famiglia

ALGHERO - Dalla giornata odierna, 13 luglio, dopo svariati mesi di attesa la Asl di Sassari ha aperto la possibilità di effettuare la scelta del medico di base ad Alghero, in concomitanza con la presa di servizio del dottor Andrea Soddu, un nuovo medico di medicina generale con incarico di titolarità e ambulatorio ad Alghero e Olmedo. Ma il primo giorno di servizio è da dimenticare: Sono migliaia, infatti, le persone sprovviste, che da ormai troppo tempo si vedono negato un servizio essenziale che sta arrecando notevoli disagi alla popolazione.

Dalle prime ore dell’alba così, si sono ritrovati in fila centinaia di utenti presso gli uffici di Via Degli Orti. Il problema però è che si sono registrati forti rallentamenti nella piattaforma regionale online ZenteWeb che hanno creato enormi ritardi, fino al blocco totale del sistema. Comprensibile il nervosismo e la tensione.

La Asl di Sassari si scusa per il disagio e assicura che con l’assessorato regionale alla Sanità, in costante contatto con il gestore della piattaforma, monitora la situazione per la regolare ripresa del servizio. E’ possibile effettuare la scelta del medico presentandosi allo sportello Scelta e revoca del medico del Distretto di
Alghero, in via degli Orti, mandando una e-mail all’indirizzo
sportellosau.distrettoalghero@aslsassari.it, collegandosi al sistema
regionale ZenteWeb o presentandosi in una delle Farmacia del territorio.
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