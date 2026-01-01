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Alguer.itnotiziesassariCronacaIncendi › Incendio in concessionaria: 9 auto a fuoco
S.A. 8:38
Incendio in concessionaria: 9 auto a fuoco
L’allarme è scattato poco dopo le 3:30, quando un passante ha notato le prime fiamme provenire da un’auto in esposizione in viale Porto Torres e ha immediatamente allertato i soccorsi
Incendio in concessionaria: 9 auto a fuoco

SASSARI - Un incendio ha colpito nella notte una concessionaria auto in viale Porto Torres a Sassari. L’allarme è scattato poco dopo le 3:30, quando un passante ha notato le prime fiamme provenire da un’auto in esposizione e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta la prima squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari. Nonostante il tempestivo intervento, il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo complessivamente nove autovetture della rivendita. Supportati da mezzi aggiuntivi i Vigili del Fuoco, hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire a domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Sul posto presenti anche i Carabinieri. Le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento.
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