S.A. 12:08 Il ritorno della musica indostana ad Alghero La grande musica indostana risveglia il Colle del Balaguer con i concerti mattutini di Mauro Uselli e GianGiacomo Carta. Il programma



ALGHERO - Torna la musica classica indiana ad incorniciare uno dei luoghi simbolo di Alghero, il Colle del Balaguer intitolato a Giuni Russo. La Rassegna "Morning Ragas – Risvegli musicali al Colle Balaguer", che fanno parte del calendario estivo della Fondazione Alghero, riporta nella città catalana un ciclo di concerti mattutini concepito per celebrare l’armonia tra arte, meditazione e territorio. Attraverso le performance dal vivo del suo ideatore Mauro Uselli, accompagnato dall’artista Gian Giacomo Carta, il Balaguer si trasforma da semplice meta panoramica a vero e proprio palcoscenico culturale a cielo aperto.



Il maestro algherese Mauro Uselli, uno dei maggiori esponenti del flauto bansuri in Italia e riconosciuto nel panorama internazionale per il suo rigore stilistico e il talento tecnico, ha fatto del Colle del Balaguer la sua storica residenza artistica per i celebri concerti all’alba e al mattino. Il musicista si distingue nel panorama contemporaneo per la sua profonda capacità di fondere la tradizione classica europea con le sonorità meditative e ipnotiche della tradizione indostana. Ad accompagnare Uselli in questo viaggio sonoro sarà il maestro Giangiacomo Carta, specialista del pakhawaj, antico tamburo della musica classica indiana capace di dialogare con il flauto e generare un’atmosfera mistica di assoluta quiete.



Il repertorio d’eccezione prevede l’esecuzione dei Raga, millenarie strutture musicali codificate per scandire i ritmi biologici e i diversi momenti della giornata. Caratterizzati da un fitto e spontaneo dialogo tra fiati e percussioni, i Raga condurranno gli spettatori attraverso un percorso emotivo totale, dalle geometrie ritmiche più incalzanti e virtuose fino al raggiungimento di uno stato di rilassamento e pace profonda.

Il ricco calendario degli appuntamenti si svilupperà lungo l’estate, offrendo al pubblico ancora tre date imperdibili per vivere la magia del mattino. I concerti si terranno venerdì 26 luglio, venerdì 30 agosto e venerdì 20 settembre con inizio alle 8 30.