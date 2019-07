Condividi | Red 22:19 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica in materia di Iva intracomunitaria nei confronti di un’azienda operante nel settore agricolo Scambi intracomunitari: azienda irregolare



IGLESIAS - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica in materia di Iva intracomunitaria nei confronti di un’azienda operante nel settore agricolo. L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti nello specifico settore degli scambi intracomunitari, che il soggetto economico ha intrattenuto con operatori aventi sede negli altri Stati membri dell’Unione europea.



La verifica è stata eseguita con il confronto tra i dati rilevati dalle dichiarazioni Iva presentate e quelli indicati nei modelli Intrastat riconducibili alla società “attenzionata” che, data la particolarità delle operazioni effettuate, devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane. Altri elementi utili all’attività ispettiva sono scaturiti dalla consultazione della banca dati “Vat information exchange system”, che consente di controllare il flusso degli scambi intracomunitari tra i soggetti economici interessati rilevando eventuali difformità.



Da queste operazioni di controllo, è emerso che la società, per il 2018, non ha presentato nei termini previsti due modelli periodici Intrastat attestanti cessioni intracomunitarie per complessivi 110.225euro. Questo inadempimento ha comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura prevista da un minimo di 500euro ad un massimo di mille euro per ogni elenco non trasmesso. Inoltre, con l'ausilio della Vies, è stato constatato che per lo stesso periodo d'imposta, l'operatore nazionale ha ricevuto prestazioni di servizio da operatore di un altro Stato dell'Ue, quantificate in 3.609euro, omettendo di effettuare la prevista autofatturazione dell'Iva per 794 euro.