Cor 18:40 Alghero: Nuovo assalto ai servizi sociali Attimi di paura e tensione questa mattina presso gli uffici dei servizi sociali ad Alghero. Prendono posizione anche i sindacati dei lavoratori: Il personale dell’ente è esposto ogni giorno a situazioni gravi tali da non poter essere minimizzate



ALGHERO - Nuovo “assalto” questa mattina (martedì) ai servizi sociali del comune di Alghero: divelti gli infissi e spaccate le vetrate con l’utilizzo improprio di sedie e calci; sono stati, inoltre, minacciati i dipendenti che hanno rischiato, ancora una volta, la propria incolumità fisica.



L’intervento delle forze dell’ordine ha limitato ulteriori danni alle persone presenti ed alle attrezzature. Il personale dell’ente è esposto ogni giorno a situazioni gravi tali da non poter essere minimizzate e per le quali è necessario porre in atto idonee e urgentissime soluzioni da parte dell’Amministrazione Comunale per tutelare l’incolumità dei propri lavoratori.



A prendere posizione anche tutte le sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, DiCAPP e tutta la RSU che si dicono vicine ai lavoratori dei Servizi Sociali pronti a tutelarli in tutte le sedi opportune. Nel frattempo a prendere posizione sono i gruppi politici algheresi: Alberto Bampnti (Noi RiformaiAmo Alghero) sprona l’Amministrazione Comunale affinché «intervenga con urgenza per garantire adeguate misure di tutela e sicurezza per tutto il personale», mentre il consigliere della Lega Michele Pais annuncia un’interrogazione urgente al sindaco e all’assessore competente per chiedere quali misure concrete e tempestive intendano adottare.